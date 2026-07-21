¿Puerta al Bayern de Luis Díaz? Desde Alemania preguntaron por Gustavo

En las últimas horas, surgió la información de que desde el fútbol alemán preguntaron por el joven mediocampista colombiano Gustavo Puerta, que milita en Racing de Santander de la segunda categoría española.



Aunque muchos hinchas cafeteros quieren que Bayern Múnich, donde juega Luis Fernando Díaz, sea el club que se interesó por Puerta, esto no es así. Otros dos equipos del suelo teutón se activaron por Gustavo.

Los equipos que preguntaron por Gustavo

Eintracht Fráncfort​​ y Stuttgart fueron los equipos que se interesaron por Gustavo Puerta. En los últimos días, ambas instituciones habrían consultado por las condiciones del mediocampista.

“Eintracht Frankfurt y Stuttgart han preguntado por Gustavo Puerta en las últimas semanas. Racing Santander ya está negociando una transferencia, con ofertas de 16 millones de euros de Inglaterra y Portugal, más una propuesta de 15 millones de euros de Rusia sobre la mesa”, contó al respecto Dominik Schneider, a través de su cuenta oficial de X.

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¿A dónde irá Puerta?

Los próximos días serán más que importantes para conocer el nombre del equipo en el que seguirá su carrera deportiva Gustavo Puerta. A la fecha, el jugador no se quedaría en Racing de Santander.



Puerta, como bien se sabe, estuvo con la Selección Colombia de Mayores en lo que fue la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevó a cabo en Estados Unidos, Canadá y México y que tuvo como campeón a España.

Puerta, figura con Colombia

La tricolor quedó eliminada en octavos de final a manos de Suiza. Gustavo Puerta inició el certamen como titular y fue considerado por muchos como el mejor jugador de la Selección Colombia en el torneo.



El director técnico argentino Néstor Lorenzo, por la titularidad que le entregó a Gustavo Puerta, mandó al banco de los suplentes a Richard Ríos, que juega en el Benfica de la liga de Portugal.











