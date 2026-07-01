Reto para Lucas González: así le ha ido a los técnicos bogotanos que han pasado por Nacional

Atlético Nacional tiene un nuevo entrenador para afrontar el segundo semestre de 2026: Lucas González. El bogotano asumirá uno de los retos más importantes de su carrera; de paso, se convertirá en apenas el tercer director técnico bogotano en dirigir al conjunto antioqueño.

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Su llegada también representa un desafío por el contexto que rodea al club. El fuerte regionalismo que históricamente ha existido entre Antioquia y Bogotá, sumado a la alta exigencia de la afición verdolaga, hace que el margen de error para el nuevo entrenador sea mínimo desde el inicio de su ciclo.

Los técnicos bogotanos que han pasado por Nacional

El primer bogotano en dirigir a Atlético Nacional fue José 'Cheché' Hernández. El entrenador estuvo al frente del equipo durante el primer semestre de 2001 y dirigió un total de 18 partidos, con un balance de siete victorias, cuatro empates y siete derrotas, cifras que le dejaron un rendimiento del 46,3 %.

Más de dos décadas después llegó el turno de John Jairo Bodmer. El capitalino dirigió al club entre 2023 y 2024, periodo en el que estuvo al frente en 22 encuentros. Su registro fue de ocho triunfos, cuatro empates y diez derrotas, para un rendimiento del 42,4 %.

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Pese a que sus números no fueron los mejores, Bodmer logró levantar un título con el conjunto verdolaga al conquistar la Copa BetPlay 2023, luego de imponerse a Millonarios en la final.

El pasado de Lucas González en Nacional

Ahora será el turno de Lucas González, quien no llega como un desconocido a la institución. Entre 2021 y 2022 hizo parte de las divisiones menores de Atlético Nacional, donde se desempeñó como director de metodología y formador, experiencia que le permitió conocer de cerca la estructura deportiva del club.

Experiencia de Lucas González como entrenador

El nuevo entrenador arriba al verde tras dirigir en propiedad a Águilas Doradas, América de Cali, Central Córdoba y Deportes Tolima. Aunque todavía no ha conseguido títulos como técnico, viene de alcanzar la final de la Liga BetPlay con el conjunto pijao y de clasificarlo a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que enfrentará a Independiente del Valle.

En cuanto a sus números como director técnico, Lucas González registra 63 partidos dirigidos, con un saldo de 30 victorias, 13 empates y 20 derrotas. Esos resultados respaldan una trayectoria en crecimiento, aunque el reto que asumirá en Atlético Nacional será, probablemente, el más exigente de su carrera.

Con ese panorama, Lucas González buscará romper la tendencia de los entrenadores bogotanos que lo precedieron en el banquillo verdolaga. Además de mejorar sus registros, tendrá la misión de devolver a Atlético Nacional a la pelea por los títulos y responder a las altas expectativas de una de las hinchadas más exigentes del fútbol colombiano.