Flamengo mandó recado a la Conmebol tras incidentes del Medellín: "Tardó muchísimo"

Deportivo Independiente Medellín no la pasa para nada bien en la Liga BetPlay ya eliminados y tampoco en la Copa Libertadores. Antes de enfrentar a Flamengo en la cuarta fecha del torneo internacional, los ánimos estaban caldeados en el Estadio Atanasio Girardot por los hinchas que no dejaron que se disputara el partido.

Apenas jugaron cuatro minutos cuando la terna arbitral decidió que todos los jugadores volvieran a los camerinos por la imposibilidad de jugar los 90 minutos a causa de la invasión de aficionados y por los lanzamientos de pirotecnia que rodearon el estadio.

El juego estaba suspendido temporalmente, pero no había garantías para que volvieran al campo de juego por la inseguridad en el recinto deportivo para con los jugadores, cuerpos técnicos e hinchas. La Conmebol se tomó su tiempo y después de más de 45 minutos decidió cancelar el juego. Leonardo Jardim criticó esta demora en tomar una medida que parecía clara y obvia.

LEONARDO JARDIM Y LA CRITICA A LA CONMEBOL

Los incidentes que se vivieron en el partido entre Medellín vs Flamengo fueron las razones de la imposibilidad de continuar el juego. Aunque la Conmebol decidió esperar a que desalojaran el Atanasio Girardot para ver si había garantías, el estadio nunca permitió que se disputara el juego como estaba agendado.

Ante esto, Leonardo Jardim indicó que le sorprendió que se tardaran tanto, "la situación era evidente para todos; no había seguridad en el estadio, ni para los participantes ni para que los espectadores pudieran ver el evento con seguridad. Esto provocó que la gente se detuviera. Para mi asombro, tardó muchísimo. En situaciones como esta, 45 minutos después, cuando el árbitro comprueba que no hay seguridad, da por terminado el partido”.

Además, el entrenador agregó que, “la situación se prolongó un poco más. No soy un experto, pero hablo de las reglas que conozco desde que pertenecí al deporte. Normalmente, en este tipo de situaciones, hay aspectos burocráticos que deben resolverse. Nadie, al momento del partido, al final del mismo, va a decidir el marcador. La Conmebol y nuestros dirigentes estuvieron presentes”.

Sin duda alguna, era una decisión que el ente sudamericano debía tomar con rapidez, dado que ya estaba claro que no podía aplazarse o mover el juego de fecha, dado que el calendario ya estaba definido en competencias internacionales y que la decisión de cancelar el partido ya debía ser un hecho.

LEONARDO JARDIM PIDE LOS TRES PUNTOS

Después de los hechos, la Conmebol tendrá que definir las respectivas sanciones que le pondrá al Deportivo Independiente Medellín. Seguramente habrá multas que van desde los 5,000 a los 100,000 dólares que significarían un problema económico para la institución.

Además de la sanción económica, podría haber penalizaciones para los hinchas con el cierre de tribunas, y, en lo deportivo, el tema pasaría por darle los puntos a Flamengo que sería catalogado como el ganador por escritorio. El resultado definitivo sería un 0-3 a favor del cuadro brasileño.

Esto dejaría al Medellín con dificultades para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores. Los ‘Poderosos’ ven de cerca clasificar a la Copa Sudamericana si queda tercero en una zona en la que le queda enfrentar de visitante al Cusco y a Estudiantes de La Plata.

FLAMENGO YA SELLÓ LA CLASIFICACIÓN PARA LOS OCTAVOS DE FINAL

Si se configura la victoria oficial para el Flamengo sacando los puntos por el escritorio, el equipo brasileño continuará en el liderato con 11 unidades. Mientras que Estudiantes de La Plata sigue segundo con seis unidades. Medellín quedó tercero con cuatro unidades y todavía puede clasificar a los octavos de final.

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Con esto, Flamengo ya estaría pensando en los octavos de final, dado que solo Estudiantes podría alcanzarlo y superarlo. Los brasileños tendrán que medirse con los argentinos en condición de local y finalizará con Cusco en el Estadio Maracaná.