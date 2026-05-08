Liverpool sigue a una joya de Nacional: ya debutó y marcó como profesional

La Selección Colombia Sub-17 sacó la casta para ser campeón del Sudamericano Sub-17 en Paraguay. Los dirigidos por Freddy Hurtado fueron de menos a más en el torneo, y dieron el golpe contra Brasil en las semifinales y en la final golearon a Argentina.

Entre los grandes jugadores que darán de qué hablar en el futuro de la Selección Colombia están nada más ni nada menos que tres joyas que ya están en el radar de enormes equipos de Europa. Samuel Martínez, José Escorcia y el último que se sumó a la lista, Matías Lozano.

Por coincidencia, los tres jugadores hacen parte de Atlético Nacional y podrían tener la posibilidad de jugar más minutos en el primer equipo verdolaga. Samuel Martínez y José Escorcia no han debutado, mientras que Matías Lozano ya se estrenó y, además, marcó gol con el club.

MATÍAS LOZANO Y EL INTERÉS DEL LIVERPOOL POR FICHARLO

Con el gran nivel que demostraron estos tres jugadores en el Sudamericano Sub-17, Samuel, José y Matías empiezan a llamar la atención. En el caso de Matías Lozano ya hay intereses del Liverpool en ficharlo.

Matías Lozano es el único de los tres que ya logró hacer su debut en la máxima categoría sumando minutos con Atlético Nacional, y, como si fuera poco, ya marcó un gol en la Liga BetPlay. Alexis Rodríguez, de Win Sports fue quien anunció que el Liverpool está detrás del volante.

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Alexis Rodríguez indicó que el Liverpool habría iniciado seguimientos a Matías Lozano de Atlético Nacional que ya ha dado de qué hablar con el título del Sudamericano Sub-17 con la Selección Colombia y que ya ha logrado disputar tres partidos con el cuadro verdolaga sumando un gol.

El mediocentro ofensivo se midió contra Internacional de Bogotá y fue en el partido en el que logró anotar el gol en la goleada 3-0. Un centro de otra de las joyas como Juan Manuel Rengifo fue determinante para que Matías Lozano desviara la pelota al fondo.

Todavía no hay una oferta formal por parte del Liverpool para contratar a Matías Lozano, pero, al haber iniciado el seguimiento podría ser determinante los próximos juegos de la Liga BetPlay para que Lozano se muestre más y pueda llegar a Europa. El tema es que, en caso de que se haga la transferencia, tendría que esperar a cumplir los 18 años.

LOS OTROS CLUBES QUE SE INTERESARON POR JOYAS DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

Además de este seguimiento del Liverpool, Matías Lozano no es el único que genera interés en Europa. Samuel Martínez es el objetivo de equipos como Chelsea, Fulham, Brighton & Hove Albion, entre otros equipos de la Premier League a la espera de que cumpla los 18 para contratarlo.

Matías Lozano y Samuel Martínez no serían los únicos que generan interés en Europa. También está el goleador del Sudamericano Sub-17, José Escorcia. El extremo de Atlético Nacional, que no ha podido debutar todavía en la máxima categoría de Colombia podría dar el salto a Inglaterra.

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El Brighton & Hove Albion se interesó en el goleador del Sudamericano que necesita cumplir los 18 años antes de moverse a otro club del exterior, o bien, debutar, dado que todavía no suma los primeros minutos en Atlético Nacional.

Con esos intereses, habría que esperar qué otras joyas podrían reforzar a los clubes de Europa en el mercado de fichajes en verano, dado que podría haber un cambio en el futuro de estos tres jugadores y de otras joyas en el Sudamericano Sub-17.