Flamengo quiere a delantero colombiano; ya hay fecha para negociar

Flamengo sigue en la búsqueda de refuerzos, a pesar de tener una de las nómina más fuertes, no solo del fútbol brasileño, sino que del continente.

Con el objetivo de conseguir el título del Brasileirao y además retener la Copa Conmebol Libertadores, se ha dado a conocer que el mengao ya tiene en la mira al que podría ser su próximo delantero.

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Flamengo quiere a delantero colombiano

Flamengo, que tiene actualmente a Pedro como máxima referencia en el ataque, está siguiendo de cerca al atacante colombiano Kevin Viveros del Atlético Paranaense.

Según se informó desde Brasil, el equipo de Río de Janeiros ha estado detrás del colombiano y analizando cada una de sus actuaciones en Atlético Paranaense.

A pesar de no haber hecho una oferta en el reciente mercado de fichajes, se espera que Flamengo tome la decisión de enviar una propuesta por Viveros de cara a la próxima ventana de transferencias.

Kevin Viveros, goleador del Brasileirao

Actualmente, Kevin Viveros es uno de los máximos goleadores del Brasileirao.

El delantero de 25 años ha celebrado cinco goles, que lo tienen en el top 3 de máximos anotadores de la primera división de Brasil.

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Viveros empata con Danilo Dos Santos de Botafogo y solo es superado por Carlos Vinícius de Gremio, que cuenta con seis anotaciones.

Cuánto pagaría Flamengo por Kevin VIveros

En caso de concretar su interés, Flamengo tendría que hacer llegar una oferta cercana a los 5 millones de dólares para hacerse con los servicios de Kevin Viveros.

En la temporada 2025, Viveros ha celebrado seis goles y dado una asistencias en 10 partidos jugados, teniendo en cuenta todas las competencias.