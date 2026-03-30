La Selección Colombia de Mayores, el domingo 29 de marzo, se vio las caras con su similar de Francia, en territorio norteamericano, por el último partido amistoso de la doble jornada FIFA.



Ese encuentro, así como el que se jugó ante Croacia el jueves 26, sirvió como preparación para lo que será el inicio de la Copa del Mundo FIFA 2026, que se va a realizar en Estados Unidos, Canadá y México.

La derrota tricolor

El partido no fue muy bueno para el combinado tricolor, que es dirigido por el argentino Néstor Lorenzo. El resultado final fue de 3 goles a 1 a favor de la escuadra gala, que saltó al terreno de juego con un once titular totalmente alternativo.



Tras el cotejo, como era de esperarse, muchas reacciones se presentaron y una de las personalidades que se pronunció fue el director técnico Jorge Luis Pinto, que sabe lo que es entrenar a la misma Selección Colombia.

La consulta a Pinto

En Planeta Fútbol, a Jorge Luis se le consultó por los jugadores que pudieron haber estado en la lista de convocados de Néstor Lorenzo para estos compromisos de carácter amistoso.



Sin titubear, Pinto hizo referencia al experimentado centro delantero Radamel Falcao García, que en la actualidad, como bien se sabe, milita en Millonarios FC de Bogotá. El estratega lanzó una tajante declaración.



Primero, Jorge Luis Pinto señaló que pensó que Falcao iba a tener fútbol y que iba a estar en la convocatoria. Manifestó que podía haber jugado, incluso, los últimos 20 minutos ante la selección de Francia. Agregó, de igual manera, que entiende su no llamado.

Lea también Llamado de atención a la Selección Colombia: Autocrítica de Luis Díaz tras la caída con Francia

Pinto sobre Falcao

"Yo pensé que Falcao iba a tener fútbol. Por ejemplo, ayer podía haber jugado 20 minutos Falcao y así poder tener más presencia ofensiva. Pero realmente entiendo que ni está casi entrenando y no está jugando propiamente", aseveró el entrenador.



Entre otras cosas, Jorge Luis Pinto, en el programa, comentó que podría ser bueno buscar otro partido amistoso, antes de la Copa del Mundo, pero que este sea a puerta cerrada, para afinar detalles.



“Habría que buscar algunos amistosos a puerta cerrada para preparar un poquito mejor al equipo. Colombia no tiene estructura defensiva. Ya no es tiempo para hacer cambios en la nómina”, expresó.