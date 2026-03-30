Preocupación en Colombia tras victoria de uno de los rivales de grupo en el Mundial

La fecha FIFA del mes de marzo trajo consigo varios resultados sorpresivos, los más destacables en el repechaje y también justo con los rivales directos de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial.

Portugal sumó un empate sin emociones frente a la Selección de México, Jamaica dejó en el camino a Nueva Caledonia y se podría convertir en rival de la 'tricolor', el equipo encabezado por Néstor Lorenzo cayó contra Croacia y Francia, mientras que Uzbekistán dejó en el camino a Venezuela también en un duelo amistoso que terminó en penales.

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Uzbekistán sorprendió y venció a Venezuela rumbo al Mundial

El amistoso internacional entre Uzbekistán y Venezuela, disputado en el marco de la fecha FIFA 2026, dejó un duelo intenso, táctico y sin goles en los 90 minutos, pero cargado de emociones hasta la definición por penales para determinar a un ganador.

Oswaldo Vizcarrondo debutó como director técnico de la selección absoluta de Venezuela e intentó imponer una idea más asociativa, con posesiones largas y salida elaborada desde el fondo contando con figuras como Segovia y Cásseres.

El desarrollo del partido fue equilibrado y muy disputado en la mitad del campo. Aunque hubo aproximaciones de ambos lados, la falta de contundencia y las destacadas actuaciones de los arqueros evitaron que se rompiera el cero. En el equipo sudamericano, el guardameta José Contreras respondió en momentos clave, mientras que el uzbeko Utkir Yusupov también fue determinante bajo los tres palos.

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Uzbekistán, por su parte, confirmó su crecimiento competitivo en el panorama internacional, mostrando orden táctico y disciplina, cualidades que lo han llevado a clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo.

Con el empate sin goles tras el tiempo reglamentario, el partido se definió desde el punto penal. Allí, Uzbekistán mostró mayor eficacia y terminó imponiéndose, en un cierre cargado de tensión y dramatismo que dejó el marcador 5-4.

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Próximo partido de Uzbekistán

El siguiente reto del Uzbekistán, rival directo de la Selección Colombia, será a puertas de iniciar con la cita mundialista, en donde se enfrentará justamente a uno de los equipos anfitriones, Canadá, al cual se medirá el primero de junio.

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¿Cuándo es el partido entre Uzbekistán vs Colombia en el Mundial?

En cuanto al inicio oficial de ambas selecciones en el certamen mundialista, la 'tricolor' se enfrentará ante la Selección de Uzbekistán el 17 de junio en el Estadio Banorte.