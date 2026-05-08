[Video] Así fue la protesta de los hinchas de Medellín ante Flamengo por Libertadores

La tensión explotó este jueves en el estadio Atanasio Girardot durante el partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la cuarta fecha de la Copa Conmebol Libertadores 2026, luego de una fuerte protesta de los hinchas del conjunto antioqueño que obligó a la suspensión parcial del compromiso.

Apenas se disputaban los primeros minutos del encuentro cuando comenzaron las manifestaciones en las tribunas, especialmente desde el sector norte, donde varios aficionados expresaron su inconformidad por el presente institucional y deportivo del club.

Los hinchas empezaron a entonar cánticos en contra de la dirigencia y de los jugadores, en un ambiente bastante tenso que rápidamente fue escalando dentro del estadio. El mal momento del Medellín y la fractura en la relación entre la afición y los directivos terminaron reflejándose en plena Copa Libertadores.

Hinchas del DIM ya habían peleado con Raúl Giraldo

Incluso, el ambiente ya venía bastante caldeado desde el fin de semana anterior, cuando se registraron inconvenientes relacionados con Raúl Giraldo, máximo accionista del club, situación que profundizó el malestar de un sector importante de la hinchada.

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La protesta no se quedó únicamente en los cánticos. Algunos aficionados comenzaron a prender pólvora dentro del estadio, algo prohibido por los reglamentos de Conmebol, mientras otros lanzaron objetos al terreno de juego en medio de la tensión que se vivía en el Atanasio.

Ante ese panorama, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela tomó la decisión de detener el compromiso y ordenar que jugadores y cuerpos técnicos regresaran a los camerinos mientras se analizaba la situación de seguridad.

Videos de la protesta de hinchas del Medellín

Las imágenes de la protesta rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde se observa el ambiente hostil en la tribuna norte y los constantes reclamos de los aficionados hacia el plantel y la dirigencia del Medellín.

La reacción de los hinchas se produjo en medio de una temporada bastante complicada para el club antioqueño, que recientemente quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-I y que además llegaba a esta jornada de Libertadores con apenas cuatro puntos en tres partidos.

Ahora, además del difícil panorama deportivo, Independiente Medellín podría enfrentar fuertes sanciones por parte de la Conmebol, organismo que analizará los incidentes ocurridos durante el compromiso frente a Flamengo para determinar posibles castigos disciplinarios.