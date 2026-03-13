Este viernes 13 de marzo se jugará la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub-20 con un vibrante partido que puede ser definitivo para el Deportivo Independiente Medellín. Los antioqueños se miden nada más ni nada menos que contra Flamengo.

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Infortunadamente, el Medellín, que había arrancado el torneo con la victoria ante el Bolívar de La Paz sufrió un desliz en el plan de sellar la clasificación después de perder por la mínima diferencia contra Estudiantes de Mérida. Los venezolanos marcaron un gol con Ander Izarra.

Flamengo, por su parte, superó en la primera fecha a Estudiantes de Mérida con un resultado de 4-1 y en el segundo encuentro venció con ese mismo marcador al Bolívar de La Paz. Con esos partidos, el equipo brasileño suma seis puntos y está en el liderato con la clasificación ya adelantada. La única manera de quedar eliminado es que el Medellín lo venza por varios goles y que los venezolanos superen a los bolivianos.

Mientras tanto, el Medellín necesitará sumar de a tres por varios goles para clasificar primero en su grupo, o bien, ganar ante los brasileños y que en los otros grupos, en el duelo de Olimpia vs Universidad Católica no haya ganador y que Nacional de Uruguay no supere a Belgrano de Córdoba.

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Vale la pena acotar que en la Copa Libertadores Sub-20 clasifica el primero de cada grupo y un único mejor segundo de la competencia. Medellín puede sellar la clasificación, pero lo tiene un poco difícil después de esa incómoda derrota en la segunda fecha frente a Estudiantes de Mérida.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE FLAMENGO VS MEDELLÍN DE LA COPA LIBERTADORES SUB-20 ESTE VIERNES 13 DE MARZO

El partido entre Flamengo vs Medellín que se jugará este viernes 13 de marzo en la Copa Libertadores Sub-20 arrancará a partir de las 7 de la noche en horario de Colombia y a las 9 de la noche de Brasil. Se podrá ver el juego por Win Sports y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO FLAMENGO VS MEDELLÍN

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 P.M.

México: 6:00 P.M.

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Bolivia y Venezuela: 8:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:00 P.M.