En entrevista con El Chiringuito, Florentino Pérez, presidente del poderoso Real Madrid de España, fue preguntado sobre la posibilidad de fichar a la gran joya del FC Barcelona, Lamine Yamal.



Sin dudar, primero, Florentino manifestó que Lamine es un jugador que le gusta mucho, pero no se guardó nada para dar a entender que un fichaje sería imposible porque la relación entre merengues y culés está rota.

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Florentino se pronuncia sobre Lamine

“¿Si me gusta Lamine Yamal? ¡Por supuesto que me gusta! ¿Ficharlo? (Ríe). La relación con el Barcelona está completamente rota”, expresó el dirigente. La respuesta, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes Twitter.

Barcelona, cabe mencionar, no dejaría ir a Lamine Yamal al Real Madrid porque sería reforzar de manera categórica a su rival de toda la vida. Además, el proyecto con el extremo es tipo franquicia.

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Pérez habló del mercado de pases

Siguiendo con la charla, Florentino Pérez hizo referencia al mercado de pases y también aprovechó para decir que siempre ha fichado jugadores de calidad mundial. Dio ejemplos concretos.



“Cuando hay un gran jugador, un top… Yo voy a por él. Siempre fichamos a los mejores. Fiché a Figo, Zidane, Ronaldo Fenómeno, Beckham. Luego fiché a Cristiano Ronaldo, Kaká y Benzema. Cuando haya un mejor, lo traeré”, aseguró.

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Palabras sobre Mbappé

Luego, el presidente del Real Madrid dijo que el delantero galo Kylian Mbappé, que estará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, es el mejor jugador de la casa blanca.



“Kylian Mbappé es nuestro MEJOR JUGADOR. Ganó la Bota de Oro, así que no le faltan goles. Solo hay cosas que tenemos que mejorar”, aseveró. La hinchada del club no está muy conforme con el francés.



Por último, entre otras cosas más, Florentino Pérez entregó una explosiva declaración sobre Barcelona. “Mi relación con el Barcelona está completamente ROTA. No quiero ninguna conexión con un club que ha pagado a árbitros durante dos décadas. Quiero que se haga justicia en un caso de esta gravedad como el de Negreira”, sentenció.