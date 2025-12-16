Tolima arranca el 2026 con bajas sensibles: Dimayor lo confirmó

Para el Deportes Tolima quedan 90 minutos en busca de poder revertir una serie negativa. Con su estadio a reventar y su público que apoyará a la institución en este escenario complicado por el 3-0 en Barranquilla, Lucas González tendrá que dar un golpe histórico en la Liga BetPlay. Con esa necesidad, tendrán que irse al descanso por lo menos con uno o dos goles de diferencia.

Lucas González dejó claro que, si Junior pudo sacar petróleo solo en un primer tiempo con los tres goles en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el Tolima puede repetir la dosis en el Manuel Murillo Toro. La cosa está muy cuesta arriba, pero hay confianza en poder revertir la situación.

En esta segunda final, Tolima tiene todo el equipo disponible, excepto por Sebastián Guzmán que recibió una tarjeta roja metiéndose en las discusiones nada más ni nada menos que con Teófilo Gutiérrez que es un experto en la provocación. No necesitó tener mucho el balón en sus pies para dejar su sello que sirvió para la expulsión del ‘Mariachi’.

LA DIMAYOR CONFIRMÓ LA SANCIÓN DE SEBASTIÁN GUZMÁN

Horas antes de enfrentar al Junior en Ibagué para la segunda y definitiva final del Fútbol Profesional Colombiano en el 2025, el Comité Disciplinario de la DIMAYOR sacó a la luz la resolución. En el comunicado apareció lo que todos sabían con respecto a Sebastián Guzmán. El ibaguereño no podrá ser de la partida en la final.









Sin embargo, la expulsión directa dio para dos partidos, por lo cual, con la final no será suficiente y deberá cumplir la sanción en el primer partido de la Liga BetPlay 2026-I, justamente contra el Junior de Barranquilla en suelo atlanticense. El Comité Disciplinario explicó la decisión por medio de, “culpable de conducta violenta contra adversario. Art. 63 literal d) del Código Disciplinario Único de la FCF”.

Así las cosas, el cuadro tolimense arrancará el siguiente torneo, pase lo que pase en esta final sin la presencia de Sebastián Guzmán. En caso de recibir otra expulsión de algún jugador en este segundo partido, quien vea la roja también deberá cumplir la sanción en el arranque liguero.

OTRA BAJA PARA EL DEPORTES TOLIMA EN LA LIGA BETPLAY 2026-I

Además de la ausencia del volante, Deportes Tolima tampoco podrá contar con Adrián Parra en el primer partido del siguiente año ante el Junior en Barranquilla. El delantero fue amonestado en la primera final y acumuló su quinta tarjeta amarilla en el certamen.

Como la situación se dio en una final y no en una clasificación para las fases finales, no representa sanción para el partido definitivo. Si hubiese sido en cuadrangulares para llegar a la final o en el todos contra todos, Adrián Parra deberá cumplir esa fecha de penalización en el arranque liguero del 2026.

La DIMAYOR también multó al Tolima por las amonestaciones, precisamente de Parra y de Kevin Parra. El club tendrá que pagar $569,400 (284,700 de cada jugador).