Kevin Castaño recibe portazo antes del Mundial: “Nunca jugó bien”

Hubo mucha incertidumbre en el mercado de fichajes de River Plate en el comienzo del 2025, especialmente con el nombre de Kevin Castaño. Las negociaciones no fueron sencillas para convencer al volante colombiano para que saliera del Krasnodar de Rusia y para firmar con el cuadro riverplatense.

Vea también: América negoció con delantero de Millonarios: David González lo pidió

Debutó el 29 de marzo y se esperaba mucho en esta etapa en River Plate, especialmente por su valor en el mercado. Los argentinos pusieron sobre la mesa una cifra superior a los 13 millones de dólares, firmando una de las transferencias más costosas en historia de la institución.

Sin embargo, la cara que mostró Kevin Castaño a lo largo del 2025 y en este arranque del año en el 2026 no ha sido para nada buena. Se notó inseguro, errático con los pases y sin ese liderazgo que se le ha visto en la Selección Colombia, o en Cruz Azul, experiencia que lo catapultó a Europa.

Marcelo Gallardo lo tuvo en el banquillo de suplentes ante Rosario Central y no sumó minutos. A falta de cuatro meses para el Mundial, su presencia sigue siendo una incógnita y, en últimas horas, Reinaldo ‘Mostaza’ Merlo apuntó al colombiano.

“LO TENÉS QUE SACAR”; LAS CRÍTICAS DE ‘MOSTAZA’ MERLO A KEVIN CASTAÑO

Sin duda alguna, Reinaldo ‘Mostaza’ Merlo es un hombre que conoce a la perfección el mundo de River Plate como jugador, en donde jugó toda su carrera deportiva y como director técnico. Ahora, alejado de los banquillos sigue pendiente del cuadro riverplatense y apuntó con toda algunos nombres que para él no deberían estar en el club.

Habló de la necesidad que tienen de conseguir un delantero, después de igualar sin goles contra Rosario Central. En ese partido, Kevin Castaño no fue tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, pero su nivel fue muy criticado, con respecto en lo que se ha visto en anteriores etapas en el 2025, dado que, en las tres fechas disputadas de este 2026 no ha ingresado al campo de juego.

Le puede interesar: Diego Arias analizó errores ante América: "Contentos, pero siempre hay oportunidades de mejora"

Posteriormente, hizo un análisis del momento de algunos jugadores y lo que representa defender los colores de un equipo como River Plate, “en River vos tenés que jugar todos los partidos 8 puntos, tenés que estar preparado para todo. Si vos ves que un jugador no te rinde 2 o 3 partidos, lo tenés que sacar”.

Y, aunque no se refirió concretamente a Kevin Castaño, sí aseveró que nunca le ha visto un buen partido al colombiano desde que llegó al club, “Castaño nunca jugó bien en River. Eso no quiere decir que mañana juegue y lo haga bien. Pero bueno, le gustó al club y lo compraron. Por ahí le cuesta adaptarse”.

A Kevin Castaño lo compraron por una suma millonaria, ahí pasa la necesidad de seguir intentando encontrar su mejor nivel para reafirmar lo que se pagó por el volante. Sin embargo, su rol actual y su poca presencia no avalan la inversión que se hizo por el mediocampista.

Además, en este mercado de fichajes, Kevin Castaño sufrió bastante, dado que River Plate pidió el regreso de Tomás Galván que estaba en condición de préstamo en clubes como Defensa y Justicia, Colón de Santa Fe, Tigre y Vélez Sarsfield. También trajeron a Aníbal Moreno y a Fausto Vera, tres volantes que se han ganado el puesto por encima del antioqueño.

Lea también: [Video] Dudas en el arco de Nacional: 'Chipi Chipi' Castillo responde

Su nivel debe mejorar y tendrá que sumar regularidad si quiere ser uno de los 26 convocados por Néstor Lorenzo para afrontar el Mundial de 2026. Tendrá cuatro meses para convencer a Marcelo Gallardo y dejar buenas sensaciones en busca de ser el volante de la Selección Colombia.