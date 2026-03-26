Colombia enfrentará a Croacia con un uniforme inédito

La Selección Colombia disputará este jueves 26 de marzo su partido amistoso frente a Croacia con una novedad en su indumentaria, ya que saltará al campo de juego con su uniforme alterno, dejando de lado la tradicional camiseta amarilla.

Colombia estrenará uniforme contra Croacia

La Tricolor estrenará oficialmente la nueva camiseta azul, diseñada y fabricada por Adidas, en lo que será su primera aparición en competencia con este modelo que fue presentado recientemente al público.

¿Por qué Colombia juega de azul ante Croacia?

Aunque Colombia tenía la posibilidad de jugar con su habitual uniforme amarillo, no existía ningún impedimento reglamentario para hacerlo, la decisión pasa por una estrategia comercial orientada a impulsar la venta de la nueva indumentaria.

En ese sentido, el uso de la camiseta alternativa en este compromiso amistoso busca generar visibilidad y atraer a los aficionados, teniendo en cuenta que el modelo ya se encuentra disponible en el mercado para el público en general.

El partido ante Croacia se convierte así en el escenario ideal para presentar en acción este nuevo uniforme, aprovechando el interés que generan los encuentros de la Selección Colombia en fechas FIFA.

Además, este tipo de decisiones se han vuelto habituales en el fútbol moderno, donde las federaciones y marcas deportivas aprovechan los partidos amistosos para promocionar sus nuevas colecciones.

¿Cuál será el uniforme de Colombia contra Francia?

Para el compromiso del domingo frente a Francia, el panorama será distinto, ya que ambas selecciones respetarán sus uniformes tradicionales, por lo que Colombia volverá a vestir de amarillo.

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De esta manera, el juego ante Croacia no solo tendrá relevancia en lo deportivo, sino también en lo comercial, al convertirse en la vitrina oficial de la nueva camiseta alternativa del combinado nacional.

Así, la Selección Colombia combinará competencia y estrategia de marca en esta doble fecha FIFA, iniciando con el estreno de su uniforme azul y cerrando con su tradicional amarillo ante una de las selecciones más importantes del mundo.