Oyarzabal dio la clave de la clasificación de España: "Seguir pisando el acelerador"

Mikel Oyarzabal, autor del primer gol en el triunfo del martes de España ante Francia (2-0), hizo un llamado a valorar la trayectoria de su equipo y la clasificación para la final del Mundial 2026.

"Creo que es un momento para disfrutar", dijo el atacante de la Real Sociedad tras las semifinales disputadas en Arlington (Texas).

"Es un momento histórico que quizás no le damos el valor que merece, el estar donde estamos y también hay que saber disfrutar estos momentos", insistió.

Con su rotunda victoria ante Francia, la escuadra más arrolladora hasta ahora en el torneo, España se metió por segunda vez en su historia en una final de un Mundial, tras el título logrado en Sudáfrica 2010.

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"Sabemos donde estamos, a un paso de lograr algo histórico que ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado", recordó Oyarzbal. "Estamos inmensamente felices y orgullosos de lo que estamos consiguiendo".

Oyarzabal, quien abrió el marcador en el AT&T Stadium con un gol de penalti en el minuto 22, destacó la personalidad de España para no dejarse acorralar por Francia tras lograr esa primera ventaja.

"Sabíamos que teníamos que seguir pisando el acelerador", afirmó. "Si nos conformábamos con el 1-0, íbamos a sufrir y quizás no nos daba lo suficiente para ganar".

"Sabíamos que haciendo el trabajo sin balón que tocaba, iba a haber momentos para atacar y hacer ese segundo gol que nos diera un poco de tranquilidad", dijo sobre el segundo y definitivo tanto logrado por Pedro Porro en el 58.

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El punta vasco, de 29 años, no expresó preferencia por Argentina o Inglaterra como rival para la final del domingo.

"Me da igual, la verdad. Venga quien venga vamos a plantear el partido de la misma manera que lo hemos hecho hoy", zanjó.