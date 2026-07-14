Luis de la Fuente no se guardó nada luego de la clasificación de España a la final del Mundial

Luis de la Fuente no ocultó su emoción luego de que España derrotara 2-0 a Francia y asegurara un lugar en la final de la Copa del Mundo 2026. El entrenador destacó el trabajo de sus jugadores y aseguró que el equipo respondió con una actuación a la altura de las circunstancias.

Lo que dijo De la Fuente tras España 2-0 Francia

"Es un orgullo ser español", afirmó el seleccionador en declaraciones a TVE, al tiempo que agradeció el respaldo recibido durante el torneo. "Agradecimiento por las muestras de afecto y ánimo que nos transmiten. Es un orgullo ser español", expresó, resaltando además "el vínculo de todo un país" con la selección.

El técnico también reconoció que todavía asimila lo conseguido en Dallas. "Es difícil describir ahora lo que uno siente. Entiendo que tiene que ser algo parecido a la felicidad", comentó, antes de destacar el compromiso de su plantilla. "Orgullo que reitero de dirigir a un grupo de jugadores tan excepcional como este".

De la Fuente recordó que el objetivo aún no está cumplido y dejó claro que España quiere cerrar el torneo con el título. "Todavía queremos seguir haciendo mejor las cosas y nos queda un paso más. Vamos a intentar conseguirlo", manifestó tras el pitazo final.

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El entrenador también habló sobre la presión que implica disputar una Copa del Mundo y valoró el proceso que inició hace casi cuatro años. "Ahora hay mucha tensión acumulada. Es una responsabilidad. Estar en la final del Mundial es un lujo, es solo para los elegidos", aseguró.

Asimismo, explicó que la clasificación es el resultado de una idea de juego que nunca abandonó. "Cuando empezamos hace casi cuatro años con una idea y hemos sido fieles a ella, esa idea nos ha traído hasta aquí", añadió el seleccionador español.

Finalmente, De la Fuente envió un mensaje que refleja la confianza con la que afronta la definición del torneo. "Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Es diferente, eso es un plus", afirmó. Además, elogió a sus dirigidos al señalar que "estos jugadores se merecen todo" por "su compromiso, su generosidad y su talento".

España disputará la segunda final de su historia en una Copa del Mundo y ahora espera por el vencedor de la semifinal entre Inglaterra y Argentina. El equipo de Luis de la Fuente buscará el próximo domingo conquistar su segundo título mundial, luego del obtenido en Sudáfrica 2010.