Francia suma primera baja para el Mundial: jugador tendrá nueve meses de ausencia

Quedan tan solo dos meses para que arranque el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Una Copa del Mundo que quedará para la historia por la participación de tres países como sedes por primera vez y 48 selecciones compitiendo.

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Francia es una de ellas y seguramente apuntará a quedarse con su tercera Copa del Mundo. Sin embargo, para esa cita mundialista, Didier Deschamps suma un dolor de cabeza por la durísima lesión de Hugo Ekitike que tuvo que dejar el campo de juego sobre los 32 minutos por un golpe en el Liverpool vs PSG.

Infortunadamente, el extremo francés del Liverpool sufrió una dura lesión y estará, por lo menos, nueve meses por fuera de las canchas justo cuando esperaba ser tenido en cuenta en la lista oficial para el certamen mundialista.

LA LESIÓN DE HUGO EKITIKE QUE COMPLICA A FRANCIA

Los medios franceses indicaron lo peor después del partido entre el Liverpool vs Paris Saint-Germain en el que Hugo Ekitike sufrió lo peor a los 32 minutos de la primera parte. Tuvo que dejar el campo de juego y en su lugar entró Mohamed Salah.

La prensa indicó que el extremo se rompió el tendón de Aquiles. Le Parisien avisó que, “el peor escenario se ha confirmado: víctima de una rotura del tendón de Aquies durante el partido de Liverpool contra el PSG, Hugo Ekitike es baja para la Copa del Mundo”.

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Esta lesión es un durísimo golpe para Francia, dado que el ex Eintracht Frankfurt se ganó la confianza de Arne Slot en la nómina titular del Liverpool y, además, significa la gran ausencia en el certamen mundialista. Los franceses aspiran a ser campeones nuevamente, pero esta situación impactó fuertemente a las ilusiones de la selección gala.

Hugo Ekitike fue una de las fichas importantes que convocó Didier Deschamps para los juegos de preparación del Mundial. En el amistoso contra la selección de Brasil, Ekitike marcó uno de los dos goles en la victoria francesa. Contra Colombia fue suplente.

HUGO EKITIKE SE PIERDE EL MUNDIAL, PERO FRANCIA ESPERA UN PARTE MÁS ALENTADOR

Ya es un hecho que el extremo francés no podrá estar en la lista oficial de Didier Deschamps, pero la realidad es que el jugador del Liverpool tendrá una recuperación larga que lo dejará afuera de la temporada con los ‘Reds’ en la Premier League que es lo que les queda.

Le Parisien también reseñó que, “el miércoles se realizarán más exámenes para determinar si se trata de una rotura parcial o completa del tendón de Aquiles derecho. En cualquier caso, este tipo de lesión requiere cirugía y una larga rehabilitación. Posteriormente, deberá disputar varios partidos antes de recuperar su mejor forma. Por consiguiente, no puede estar completamente seguro de volver a jugar antes de finales de 2026”.

Infortunadamente, la lesión impacta fuerte cuando se esperaba que Hugo Ekitike fuera titular con el cuadro francés. Ekitike arrancó desde el principio ante Brasil y ese era un juego determinante para probar a una nómina que sería inicialista en el Mundial. Didier Deschamps tendrá que buscar nuevas alternativas para suplir esa baja.

EL REEMPLAZO DE HUGO EKITIKE EN FRANCIA

Sin duda alguna, Francia tiene grandes formas de suplir a Hugo Ekitike después de esa dura lesión. Seguramente, estará alguno de los jugadores que disputaron el segundo partido contra Colombia. Su reemplazo podría ser Randal Kolo Muani o Marcus Thuram.

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De hecho, Marcus Thuram ya anotó en la Fecha FIFA ganándose la confianza de Didier Deschamps contra la selección de Francia gracias al gol que le marcó a Colombia en esta doble jornada. Cualquiera de estos dos centrodelanteros podría tomar el lugar de Ekitike.