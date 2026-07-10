Quedó confirmada la primera semifinal de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como es bien sabido, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Este viernes 10 de julio, la selección de España, en un partido intenso y reñido de inicio a fin, terminó venciendo 2 goles a 1 al combinado de Bélgica en el estadio de Los Ángeles, que contó con muy buena presencia de hinchas.

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España avanza a semis

“A estas alturas a nadie se le escapa que Mikel Merino tiene algo especial, ese carisma de aparecer en los momentos importantes y protagonizar la foto de la portada del periódico. España está en semifinales de la Copa Mundial de la FIFA y lo ha conseguido con dos goles suyos cuando ya todo el mundo estaba pensando en la prórroga y todo lo que eso significa”, reseñó la FIFA tras el choque.



“Dos partidos consecutivos así, contra Portugal y contra Bélgica, saliendo desde el banquillo y ejerciendo de delantero, que quizá no es su posición natural, pero desde luego no le es un papel extraño. El gol de Merino, además de pasar a la historia del fútbol español para siempre, le dio a su equipo una victoria que tenía sentido con lo que fue ocurriendo en el partido”, añadió.

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España vs. Francia

Tras su clasificación, la selección de España se tendrá que ver las caras en las semifinales del certamen orbital con la Francia de Kylian Mbappé y sus amigos. Será un choque más que emocionante.



Esta semifinal de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en el estadio de Dallas, se jugará el día martes 14 de julio a las 2:00 p. m., hora colombiana. Tras ese choque se conocerá el primer finalista del torneo.

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Canal y hora para ver el juego

El partido se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN y de la aplicación del Canal RCN. Todos los detalles del cotejo, además, se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.



En el papel, la selección de Francia saca una leve ventaja para clasificar a la gran final del Mundial 2026. Sin embargo, España tiene muy buenas armas y puede dar el golpe sobre la mesa.