Mundial 2026: cómo VER EN VIVO Francia vs España este martes 14 de julio

Poco a poco, la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México está llegando a su final. El histórico torneo disputado en tres naciones y que tuvo a 48 selecciones ya tiene a las últimas cuatro escuadras que disputarán las semifinales.

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Estas cuatro selecciones, España, Francia, Argentina e Inglaterra disputarán las semifinales para definir a los dos finalistas y a los dos países que jugarán el tercer y cuarto puesto para concluir el certamen mundialista. Podría haber una final repetida con argentinos y franceses que fue la de hace cuatro años.

A primer turno este martes 14 de julio se enfrentarán Francia y España por el cupo para la final. Se conocerá entonces al primer finalista que tendrá que esperar hasta el miércoles 15 cuando Argentina e Inglaterra se vean las caras para conocer al rival.

FRANCIA VS ESPAÑA, UNA SEMIFINAL VIBRANTE EN EL MUNDIAL 2026

Sin duda alguna, los partidos que quedan prometen bastante con la necesidad de definir a las dos selecciones que tendrán la oportunidad de disputar una nueva final. Francia y España será el primer encuentro de estas fases decisivas antes de disputar el título el domingo 19 de julio.

Francia se logró meter a esta instancia semifinal después de dejar atrás a Suecia, a Paraguay y a Marruecos. Un Kylian Mbappé intratable espera seguir dulce frente a España en un duelo en la que los franceses tendrán que dar un golpe para buscar su tercer título.

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España por su parte tuvo que lidiar con Austria, Portugal ganando al último minuto y, posteriormente, con Bélgica a quien superó con lo justo con un 2-1 para sellar el paso a las semifinales donde tendrá que enfrentar a Francia. Será un duelo entre conocidos como Lamine Yamal y Kylian Mbappé con un Lamine que todavía no ha estallado.

Será un enfrentamiento lleno de estrellas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas con un Mundial que ya solo tendrá a Estados Unidos como la sede de los partidos restantes.

CÓMO VER EL PARTIDO ENTRE FRANCIA VS ESPAÑA: CANAL RCN TRANSMITIRÁ

Los aficionados podrán seguir este compromiso por la señal principal de Canal RCN y también a través del canal oficial de YouTube de Canal RCN. Además, DeportesRCN.com llevará el minuto a minuto con todas las incidencias, videos, goles y reacciones.

A partir de las 2:00 de la tarde arrancará el partido en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos. Francia y España se verán las caras y todo se podrá ver por el Canal RCN.

FRANCIA CUENTA CON LA VENTAJA EN EL HISTORIAL CON ESPAÑA EN MUNDIALES

Esta será la segunda ocasión en la que Francia y España se van a ver las caras en un Mundial. Infortunadamente para los españoles, el único antecedente que tienen antes de este vibrante duelo de semifinales, ambas selecciones decidieron la suerte en octavos de final de la Copa del Mundo del 2006.

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Hace veinte años, Francia y España se vieron las caras en la Copa del Mundo de Alemania. Los ibéricos tomaron la ventaja con David Villa, mientras que los franceses pegaron con Franck Ribéry, Patrick Vieira y Zinedine Zidane para voltear el marcador y pasar a cuartos de final. Los galos llegaron a la final y perdieron en penales con Italia.