Problemas en el interior de la Selección de España

Se acerca el final de una nueva edición de la Copa Mundial y en el camino solamente quedan cuatro competidores, entre ellos la Selección de España, la cual llega como firme candidata a ganar el título tras la gran cantidad de estrellas con las que cuenta Luis de la Fuente en su plantilla.

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'La Roja' llegó hasta la instancia de las semifinales tras dejar en el camino a grandes rivales, pero en donde Lamine Yamal no fue tan influyente como se esperaba al comienzo del certamen. lo que llevó a que Rodri le enviara un contundente mensaje de cara al duelo tan importante que tienen contra Francia.

Lamine Yamal no pasa por su mejor momento en el Mundial

Rodri, uno de los referentes de la selección de España, se refirió al momento que vive Lamine Yamal y destacó la importancia que tiene el joven atacante dentro del equipo, aunque también señaló un aspecto en el que considera que todavía puede seguir creciendo.

En la previa del próximo compromiso de España frente a Francia por la instancia de las semifinales, el mediocampista afirmó que el extremo de Barcelona necesita controlar la ansiedad que en ocasiones muestra por querer marcar diferencias en cada jugada.

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Las declaraciones del volante llegan en un momento en el que Lamine Yamal continúa consolidándose como una de las principales figuras de la selección española. A pesar de su juventud, el extremo se ha convertido en una pieza habitual dentro del esquema del seleccionador gracias a su capacidad para desequilibrar por las bandas, generar opciones de ataque y participar en la presión sin la posesión del balón.

"Creo que Lamine necesita calmar un poco esa ansiedad que tiene a veces de demostrar, es un jugador que es importantísimo para nosotros por lo que hace con y sin balón", manifestó Rodri al ser consultado por el rendimiento del futbolista del Barcelona.

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¿Cuándo será el partido entre España vs Francia en semifinales del Mundial?

España y Francia disputarán la primera semifinal de la Copa Mundial de 2026 el próximo martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El encuentro está programado para las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y definirá al primer finalista del torneo. La selección que resulte vencedora se enfrentará en la final al ganador de la otra semifinal, que protagonizarán Inglaterra y Argentina.