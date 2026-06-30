Las emociones de las fases finales de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México no se detienen. Por los dieciseisavos, este martes 30 de junio, se enfrentarán las selecciones de Francia y Suecia.

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Un duelo que promete goles

Este compromiso se va a disputar en el estadio de Nueva Jersey. En el papel, este es uno de los partidos que más emociones prometen en la fase en cuestión. Se aguardan por dos goles o más.



Aunque el cotejo comenzará a las 4:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN, muchos aficionados, desde ya, se preguntan por cuál será el resultado y el clasificado a octavos de final. Y bien, esta cuestión la analizó y la resolvió la inteligencia artificial.

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El análisis de la IA

“Francia: Les Bleus llegan a 16avos con puntaje perfecto y la mejor diferencia de gol del torneo hasta ahora: 10 goles a favor y solo 2 en contra. Deschamps tiene un equipo con profundidad brutal. Mbappé ya igualó el récord de Klose con 16 goles en Mundiales y Dembélé firmó hat-trick en el cierre de grupos. Con Tchouaméni y Kanté en el medio, controlan el ritmo y salen rápido al contragolpe. En el MetLife juegan casi de local por el público”, indicó la IA.



“Suecia: Graham Potter armó un 4-4-2 con Gyökeres e Isak arriba: velocidad, juego aéreo y definición. En el medio, Ayari y Nygren conectan rápido. Defienden en bloque medio-bajo y son muy fuertes a balón parado. Su problema es la concentración en transiciones defensivas; ahí sufren contra equipos con extremos desequilibrantes”, agregó.

El pronóstico final

“Será choque de estilos. Francia quiere el balón, amplitud con Dembélé y Mbappé, y llegada de los laterales. Suecia cede posesión, se cierra y busca a Isak/Gyökeres a la espalda. El partido se define por dos cosas: si Suecia aguanta los primeros 30 minutos sin recibir, y si Francia rompe la línea de 5 con pases interiores. Predicción y clasificado: Pasa Francia 3-1 Suecia. Doblete de Mbappé y uno de Dembélé. Suecia descuenta con Gyökeres de cabeza. Los galos avanzan a octavos”, culminó.



Habrá que esperar para conocer si la selección de Francia de Kylian Mbappé y compañía mantiene su rótulo de favoritos para alcanzar el trofeo y terminan avanzando de ronda. La tarea no será tan fácil como parece. Se acerca un duelo de alta tensión.