Este miércoles 29 de abril continúa la disputa de los partidos de la tercera jornada de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes internacional más importante y competitivo de esta parte del mundo.



En uno de los compromisos más relevantes del día, Independiente Santa Fe de Bogotá se va a ver las caras con Atlético Platense de Argentina por el grupo E, que cada vez se pone más y más interesante.

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Santa Fe necesita el triunfo

El cotejo, al ser local la escuadra gaucha, se va a llevar a cabo en el estadio Ciudad de Vicente López, que está ubicado en la localidad de Florida de la provincia de Buenos Aires. Se espera una muy buena presencia de hinchas.



El conjunto colombiano, que es dirigido por el uruguayo Pablo Repetto, está obligado a llevarse el triunfo, esto porque es último de la tabla de posiciones con apenas un punto. Platense es segundo con tres.

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Franco titular

Ganar en Argentina no será una tarea fácil, pero tampoco se puede decir que es una labor imposible. Eso sí, para que Independiente Santa Fe se lleve los tres puntos, tendrá que hacer un muy buen partido.



Y ese buen partido va a salir si en el campo los jugadores tienen buena sinergia. Y ya que se habla de los futbolistas de la escuadra cardenal, en las últimas horas se reveló si el uruguayo Franco Misael Fagúndez será titular.

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La nómina del rojo

El periodista Carlos Alemán, en el programa Fútbol DC, contó que Franco, uno de los jugadores más talentosos del equipo, será inicialista vs. Atlético Platense de Argentina por Copa Libertadores de América.



Incluso, el comunicador entregó la que sería la titular de Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Kylian Toscano, Jhojan Torres; Luis Palacios, Franco Fagúndez, Omar Fernández Frasica; Hugo Rodallega.