Fuad Char confirmó el futuro de Alfredo Arias en Junior tras malos resultados

Junior de Barranquilla, tras quedar campeón de la Liga Betplay en el semestre de clausura de 2025, dejó grandes expectativas para lo que sería la temporada 2026, su defensa del título y la respectiva participación en Copa Libertadores.

Sin embargo, el proyecto no empezó como se esperaba, ya que perdieron la Superliga Betplay ante Santa Fe y, posteriormente, su arranque en el torneo local también fue bastante irregular, llegando a poner su clasificación a la siguiente instancia en peligro y de igual manera el cargo de Alfredo Arias, aunque Fuad Char ya tomó medidas al respecto frente a este tema.

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Alfredo Arias se quedará en Junior tras confirmación de Char

La Liga Betplay llegó a su jornada 14 y junto con ello dejó en evidencia la irregularidad del conjunto 'tiburón' en cuanto a resultados tras completar cinco derrotas, un empate y siete derrotas.

El equipo comandado por Alfredo Arias no ha empezado a jugar la Copa Libertadores, pero los recientes resultados causan preocupación en los hinchas por una presunta eliminación prematura.

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La presión que se ha ejercido llegó hasta la mesa directiva y Fuad Char, máximo accionista del club, se hizo presente al respecto con la continuidad de Alfredo Arias, dejando en evidencia que apoya su proyecto y continuará, al menos mientras su contrato sea vigente.

"Este señor tiene contrato con nosotros hasta el 30 de junio y nosotros respetamos ese contrato cualquiera que sean los resultados. Yo creo en el trabajo y eso se lo dije a los jugadores también. ¿Cómo puede ser posible que en la calle estén diciendo que vamos a botarlo? no puede ser posible que se hagan comentarios de esta naturaleza".

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Próximo partido de Alfredo Arias con Junior

En la fecha 15 de la Liga Betplay, Alfredo Arias tendrá uno de los retos más difíciles de la competencia al tenerse que enfrentar a Internacional de Bogotá en el Estadio de Techo. Este compromiso se llevará a cabo el domingo 29 de marzo sobre las 16:10 hora local.

Grupo de Junior en la Copa Libertadores

Junior tendrá un grupo bastante exigente. Flamengo parte como el gran favorito por su poderío ofensivo y experiencia internacional. Universidad Católica es un equipo sólido que suele complicar como visitante, mientras que The Strongest se hace muy fuerte en la altura de La Paz, un factor siempre determinante.