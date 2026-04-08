Fuad Char tomó decisión inesperada antes del debut de Junior en Copa Libertadores

Junior de Barranquilla vuelve a ser el centro de atención en el mundo del fútbol, no solo porque a nivel local no la pasa bien y su clasificación a la siguiente instancia de la competencia se pone cada vez más en duda, sino porque también está a punto de debutar de manera oficial en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El conjunto 'tiburón' regresó a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras quedar campeón de la Liga Betplay de clausura 2025, pero las dudas con respecto a cómo le puede llegar a ir en este certamen son bastantes por parte de los hinchas y se siente la presión de los fanáticos, pero también por parte del propio Fuad Char, quien viajó a Cartagena para ver el debut ante Palmeiras.

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Fuad Char está en Cartagena para ver Junior vs Palmeiras

Junior no la pasa bien en la competencia local, pero está obligado a "darle vuelta a la página" para llegar a jugar con otro ánimo a la Copa Libertadores, en especial aprovechando la condición de local en un partido difícil como lo será contra Palmeiras.

Aunque ambas escuadras ya se conocen de ediciones internacionales anteriores, Junior ahora llega bajo el mando de Alfredo Arias y con una nómina diferente, en donde cuenta con destacadas figuras como Guillermo Celis, Luis Fernando Muriel y el propio Teófilo Gutiérrez, uno de los más veteranos y experimentados en esta clase de competencias.

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Sin embargo, el 'tiburón' también tiene algunos factores en contra como la ausencia de Cristian Barrios y que, formalmente, no jugaría como local, ya que el Metropolitano de Barranquilla está en remodelaciones, por lo que su debut será en el Estadio Olímpico Jaime Morón de la ciudad de Cartagena.

A pesar de ello, se espera un lleno total por parte de los fanáticos 'junioristas', entre ellos un espectador de lujo como lo es Fuad Char, quien viajó exclusivamente a ver este encuentro, sinónimo de confianza para su equipo o de presión para que saquen un resultado positivo.

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¿Cuándo se jugará el partido entre Junior vs Palmeiras en Copa Libertadores?

El encuentro entre colombianos y brasileños se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Jaime Morón el miércoles 8 de abril sobre las 19:30 hora Colombia.

Grupo de Junior en la Copa Libertadores

El equipo que comanda Alfredo Arias desde la zona del banquillo técnico quedó ubicado justo en el Grupo F de la Copa Libertadores, en donde se enfrentarán a grandes rivales como lo es el propio Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal.