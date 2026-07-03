Fydriszewski tiene acuerdo verbal con un grande del FPC

Independiente Medellín sigue dando de qué hablar en el presente mercado de fichajes, ya que con la llegada de Luis Amarando Perea se está trabajando en la reestructuración de la plantilla de jugadores para tener un equipo de alto nivel de cara a los retos de segundo semestre.

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El 'poderoso de la montaña' ha sido uno de los equipos con mayor movimiento en el mercado de fichajes, habiendo anunciado renovaciones importantes como la de Frank Fabra y también varias bajas, entre las cuales se podría encontrar próximamente la de Francisco Fydriszewski, quien ya tendría todo listo para ir a Junior.

Junior ya tiene negociaciones avanzadas con Fydriszewski

Independiente Medellín sigue robándose el protagonismo en la presente edición del mercado de fichajes que se está llevando a cabo en pleno Mundial, ya que por el momento no ha anunciado contrataciones en la nómina de futbolistas, pero si salidas y algunos rumores de jugadores que podrían no continuar.

En medio de este proceso también se está llevando a cabo la liberación de algunos cupos, tal como lo fue ya el de José Ortiz, próximamente el de Baldomero Perlaza y a estos se podría llegar a sumar el polaco, Francisco Fydriszewski.

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Estas noticias sobre salidas del 'poderoso de la montaña' no están siendo del todo alentadoras y los hinchas no están contentos con la gestión que se está llevando a cabo en la reestructuración de la plantilla, en especial después de darse a conocer que la continuidad de Francisco Fydriszewski no estaría asegurada.

El delantero tiene contrato vigente con el equipo que ahora dirigirá Luis Amaranto Perea hasta diciembre de la presente temporada. Sin embargo, esto no le asegura necesariamente su continuidad, por lo que Junior de Barranquilla sigue de cerca sus pasos y ya tendría un acuerdo verbal con él para firmar un llamativo contrato por tres años, tomando en cuenta que la continuidad de jugadores como Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez también terminaría.

¿Cómo le ha ido a Fydriszewski con Medellín?

El polaco arribó desde San Lorenzo al 'poderoso de la montaña' a principios de la temporada 2025 y tras su llegada ha conseguido destacar de la mejor manera jugando 79 partidos, casi 6.000 minutos dentro del terreo de juego en los cuales se ha reportado con 26 goles y 7 asistencias.

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Junior también quiere el fichaje de estrella de Argentina

La dirigencia trabaja para entregarle al cuerpo técnico una nómina más amplia y competitiva. Si las conversaciones llegan a buen puerto, Renzo Malanca se convertirá en una nueva pieza para apuntalar la defensa rojiblanca y reforzar la ilusión del tricampeonato.

El periodista Hugo Illera aseguró que el club rojiblanco está muy cerca de cerrar la incorporación del zaguero argentino Renzo Malanca, actualmente vinculado al Huachipato de Chile.