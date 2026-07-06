Nacional ya tiene su primer refuerzo entrenando en la sede

El Fútbol Profesional Colombiano está a pocos días de regresar y aunque es una ilusión que ilusiona a muchos hinchas y los jugadores de los equipos participantes, también causa un tanto de preocupación para un grupo en específico, el de Atlético Nacional.

El 'verde paisa' llega al semestre de clausura con una deuda bastante grande por saldar tras haber decepcionado a nivel internacional y perder la final de la Liga Betplay ante Junior. Ahora a esta presión se suma la de la falta de contrataciones, aunque ya tendría el primer refuerzo listo y sería el arquero Luis Marquinez.

El primer refuerzo de Nacional sería el reemplazo de David Ospina

La situación con Diego Arias finalmente se resolvió, fue destituido de su cargo como director técnico y, posteriormente se dio a conocer su reemplazo, Lucas González, el estratega bogotano que dejó su cargo en Deportes Tolima para asumir un nuevo reto con uno de los grandes del FPC.

El estratega bogotano regresa a Nacional tras su paso por las divisiones menores en 2021, pero ahora asumirá el cargo del equipo de mayores con mucha más experiencia recolectada a nivel nacional e internacional, pero también con una idea de juego diferente con la que espera regresarle la gloria al club.

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Ahora, Atlético Nacional vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes, ya que volvería a contar con una de las jóvenes promesas que hay en el Fútbol Profesional Colombiano, Luis Marquinez.

El portero de tan solo 23 años regresó al 'verde paisa' tras su paso por Deportes Tolima, equipo en el que no logró sumar los minutos que se esperaba. El contrato de préstamo llegó a su fin y entrena de manera oficial con Nacional.

¿Cómo le fue a Luis Marquinez con Tolima?

El guardameta tumaqueño salió de Nacional en busca de sumar minutos que le permitan recolectar experiencia y afianzarse como titular. Sin embargo, sus participaciones también fueron bastante escasas bajo el mano de Lucas González en Tolima, habiendo jugado tan solo siete partidos, 630 minutos dentro del campo de juego en los cuales recibió nueve goles.

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Tatay Torres se despide de Nacional y es nuevo jugador de Necaxa

Aún así, cuando todo parecía encaminado a ser uno de los nuevos refuerzos de Lucas González, un inesperado movimiento apareció en medio del proceso y tendría como protagonista a Necaxa, equipo que milita en el la Liga MX y que se interesó en 'Tatay' para que se una al grupo de colombianos que militan en esta competencia.

El negocio entre colombianos y mexicanos se habría llevado a cabo por más de 1 millón de euros y con un contrato que constaría de 3 años, por lo que jugaría hasta junio de 2029.