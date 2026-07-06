Campeón de Copa Libertadores con Nacional es nuevo jugador de Once Caldas

Once Caldas vuelve a destacar en el Fútbol Profesional Colombiano tras varias semanas de manejar un bajo perfil desde que se dio la eliminación de la Liga Betplay de apertura, en esta ocasión por el movimiento de lujo que haría en el mercado de fichajes.

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El equipo comandado por el Arriero Herrera se despidió del certamen de apertura con la frente en alto y los objetivos claros por parte del cuerpo técnico, "quedar campeones". Para ello están conformando la carpeta de posibles fichajes y allí se encuentra el nombre de Juan Pablo Nieto, campeón de la Copa Libertadores con Nacional que llegaría como agente libre.

Once Caldas ya tiene todo arreglado para fichar ex campeón con Nacional

Con el respaldo a Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera, el club tendrá que convencer con fichajes y salidas de jugadores que le puedan aportar realmente al proyecto que tiene organizado. De hecho, se ha hablado más por las ausencias de cara al segundo semestre que por las posibles contrataciones que puedan llegar a la institución en los próximos días.

Es por esta razón que habrían decidido romper el respectivo mercado de fichajes con una destacada figura como lo es Juan Pablo Nieto, experimentado mediocampista de 33 años que ha tenido la oportunidad de pasar por varios equipos del FPC y de levantar aún más muchos títulos a nivel nacional e internacional.

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El pereirano, aunque no ha tenido la oportunidad de jugar en el exterior, es uno de los mediocampistas más destacados, en especial por lo que vivió en Atlético Nacional, club en el cual levantó cinco trofeos, entre ellos la Copa Libertadores de la temporada 2016.

Nieto llegó como agente libre tras su salida de Deportes Tolima, aunque lo que también facilitó la negociación es que se trata de un viejo conocido del club, ya que jugó durante el cierre del semestre de la temporada 2018 y el de 2019, por lo que ya sabe lo que es portar esta camiseta tan importante.

Bajas de Once Caldas hasta el momento

La salida de Yeferson Rodallega no es la única baja que presenta Once Caldas para este segundo torneo. Hay seis ausencias más en esta pretemporada, mientras que, por ahora no se ha hablado de posibles fichajes, pero lo que está claro es que deben buscar volantes por la salida de Déinner Quiñones, Esteban Beltrán e Iván Rojas.

Además de estos tres jugadores, Kevin Cuesta y Felipe Cifuentes tampoco seguirán dentro de la institución. De hecho, en esta pretemporada, los jugadores citados no han hecho parte de los entrenamientos. Tampoco sigue Juan Camilo Quintero que era el preparador físico del cuadro de Manizales. Quintero es la sexta baja y seguramente podría ser parte del cuerpo técnico de Luis Amaranto Perea en el Deportivo Independiente Medellín.

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Edwin Torres dejaría Brasil para fichar con Once Caldas

Se espera que se sume a la ofensiva del 'blanco blanco' Edwin Torres, el delantero que brilló con Alianza FC y que ahora milita en Operario, en la segunda división de Brasil.

El extremo de 28 años sumó buenos números en Operario, pero no terminó de convencer del todo, por lo que a pesar de que cuente con contrato hasta diciembre de la presente temporada no lo retendrían y sería una oportunidad inmejorable para Once Caldas.