Oficial: Shirra Mosquera fue presentado en su nuevo equipo

Edwin 'Shirra' Mosquera ya tiene nuevo destino para continuar su carrera. El extremo colombiano fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Universidad Central de Venezuela (UCV), equipo al que llega cedido por Independiente Santa Fe hasta finales de 2027.

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El futbolista, nacido en Quibdó (Chocó), afrontará así una nueva experiencia internacional luego de que el conjunto cardenal decidiera buscarle minutos fuera del club tras un discreto primer semestre de 2026.

Shirra pertenece a Independiente Santa Fe

Mosquera había sido anunciado como refuerzo de Santa Fe en enero de este año, procedente de Millonarios. Su llegada generó polémica entre los aficionados debido al bajo rendimiento que había mostrado en sus últimas temporadas, aun así, el rojo adquirió sus derechos deportivos y le firmó un contrato por cuatro años.

Balance de Shirra en Santa Fe

Sin embargo, el extremo no logró consolidarse con la camiseta albirroja. En el primer semestre disputó 17 partidos, marcó un gol y aportó una asistencia, además de integrar la plantilla que conquistó la Superliga BetPlay.

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Ante ese panorama, Santa Fe decidió cederlo a préstamo por 18 meses, con la expectativa de que pueda recuperar su mejor nivel y regresar con mayor continuidad y confianza.

Mosquera ya se encuentra entrenando con Universidad Central de Venezuela, vigente campeón de la primera división de ese país y uno de los 'representantes' del país en el plano internacional.

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De hecho, el conjunto venezolano afrontará los playoffs de acceso a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que se medirá con Santos. El partido de ida se jugará en territorio venezolano y la vuelta será en Brasil.

Con este préstamo, Shirra Mosquera buscará relanzar su carrera en el exterior y aprovechar una nueva oportunidad para demostrar las condiciones que lo llevaron a ser futbolista profesional.