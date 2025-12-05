Kevin Serna daría salto a Europa: agente reveló primeros detalles

Para nadie es un secreto que uno de los grandes sueños de cualquier jugador es representar a su país a nivel internacional y jugar en Europa. Kevin Serna ya fue convocado a la Selección Colombia, y, además, saltó de la liga peruana para Brasil que puede ser un trampolín para llegar al balompié europeo.

Vea también: Primer equipo eliminado del cuadrangular A; Nacional y Medellín se sacarón chispas

Sus buenos registros con Fluminense hablan por sí solos dando asistencias y marcando goles en cada uno de sus últimos compromisos con el elenco brasileño. Esto lo deja muy bien retratado para pensar en jugar en Europa con posibles llamadas que tiene el agente en sus manos y en la carta de posibilidades para el futuro.

Haber jugado el Mundial de Clubes, la Copa Sudamericana y en el pasado la Libertadores con Alianza Lima permiten que tenga mercado y en las últimas semanas, el agente, Narciso Algamis afirmó que su celular está lleno de intereses de equipos del ‘Viejo Continente’.





¿EUROPA FICHARÁ A KEVIN SERNA? NARCISO ALGAMIS REVELÓ TODO

Después de la llegada de Luis Zubeldía, se especuló con que el colombiano no iba a estar en los planes del argentino, dado que había perdido la regularidad que tuvo con Renato Gaúcho. Ahora cambió completamente la perspectiva de Zubeldía y se ganó la titularidad. Además, responde con goles y asistencias semana tras semana.

Por esta razón, Narciso Algamis, agente del jugador oriundo de Popayán afirmó que ha habido varias instituciones que se han interesado por fichar al colombiano, pero que no hay nada concreto porque está cómodo con su momento en Fluminense. Sin embargo, las llamadas sí han estado.

Narciso Algamis reveló que, “siempre preguntan por Serna. ¿Te imaginas que antes buscaban a Kevin, cuando no jugaba tanto como titular? Imagínate ahora que es titular y tiene una muy buena cantidad de goles y asistencias”. Algamis prefirió no hablar de los equipos que han llamado por respeto al momento que vive el payanés.

Le puede interesar: Camilo Vargas definió su futuro: firmó contrato por tres años con un club

“No puedo asegurarles esa información porque empiezan a circular rumores, nombres empiezan a aparecer por todas partes. Y Serna está muy cómodo, muy feliz y se siente muy bien en el Fluminense”, confirmó su agente. Con 27 años, el colombiano sigue pensando en crecer en Brasil para tener una oportunidad en Europa en próximos años.

Vale la pena acotar que en su momento cuando estaba en Alianza Lima, Kevin ya había recibido opciones de Alemania con la visita de un representante de un equipo teutón que siguió su protagonismo en Perú. Evidentemente, no se confirmó su salida con destino a Europa y firmó con Fluminense.





SERNA SEGUIRÁ EN FLUMINENSE

Además de las posibilidades de Europa, cuando se pensaba que iba a tener un papel secundario con Luis Zubeldía como entrenador, se habló de las opciones de jugar en Colombia por primera vez de manera profesional con Atlético Nacional, equipo del que es hincha.

Lea también: Junior y el estadio que toma ventaja para recibirlo mientras remodelan el ‘Metro’

Hubo negociaciones, acercamientos, pero nada concreto con la salida del jugador de Fluminense para jugar en la Liga BetPlay. Además, salió a la luz otra opción de regresar al Alianza Lima que también estaba pendiente de repatriarlo. Su agente afirmó que, “sé que querían contratarlo en julio o agosto, pero no fue posible”.

Por ahora, las ofertas parecen pasar a un segundo plano con el buen momento que vive Kevin Serna con Fluminense y con la comodidad que tiene dentro de la institución.