Galatasaray puso precio a Dávinson Sánchez: la millonada que deben pagar para ficharlo

Era apenas lógico que después de ser una de las grandes figuras de la Selección Colombia durante el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, el nombre de Dávinson Sánchez iba a generar interés en los grandes equipos del mundo y en las principales ligas de Europa.

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Con contrato todavía con el Galatasaray, Dávinson ha estado en el radar del Como e Inter de Milan en Italia, además del Benfica y del Bournemouth en Portugal y en Inglaterra respectivamente. Sin embargo, la respuesta del cuadro turco ha sido negativo para estas instituciones.

El Como fue el primero en poner sobre la mesa 33 millones de euros para fichar al zaguero central. Infortunadamente para el equipo italiano que disputará la Champions League en esta temporada, Galatasaray rechazó la propuesta inicial, dado que es considerado un jugador importante de la plantilla.

La realidad es que la propuesta que llegó por parte del Como no cumplía con las peticiones del Galatasaray que está pidiendo mucho más dinero. De hecho, el cuadro otomano ya le puso precio a Dávinson Sánchez y parece difícil que algún club pague esa cifra.

GALATASARAY FIJÓ EL PRECIO DE DÁVINSON SÁNCHEZ

Con el rechazo del Galatasaray al Como por esos 33 millones de euros, salió a la luz que el equipo turco estaría pidiendo un total de 35 millones para soltar a Dávinson Sánchez. Ese valor tampoco cambiaría el parecer del cuadro de Estambul.

Solo una millonaria oferta podría hacer cambiar de parecer al Galatasaray con el futuro de Dávinson Sánchez. De acuerdo con el medio Sabah, empezarían a negociar la salida del colombiano por una cifra de 40 millones de euros o superior a ese precio.

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Dávinson se ha destacado durante estos últimos tres años en Turquía como uno de los referentes. Ha ganado cinco títulos desde que llegó al Galatasaray y por esto no ven con buenos ojos su salida. El Mundial, sumado al destacado nivel del colombiano en la justa orbital hace que se valorice mucho más en el mercado.

BENFICA SE FRENÓ EN EL INTERÉS POR DÁVINSON SÁNCHEZ

Además del Como de Italia, apareció un interés por parte del Benfica que ya confirmó a Jhon Jader Durán como su nuevo delantero y espera hacer lo mismo con el defensor central colombiano.

Sin embargo, en las últimas horas, el Benfica renunció al fichaje de Dávinson Sánchez por el alto costo y por su alto salario. El Diario Récord informó que, “Davinson Sánchez, el central del Galatasaray, es muy apreciado por el Benfica. Sin embargo, su fichaje es costoso, por no hablar de su elevado salario. Con muchos años de experiencia en Europa, habría encajado bien en el Benfica, pero su elevado precio frenó cualquier intento posterior”.

Por ahora, Dávinson Sánchez seguiría en el Galatasaray después de no llegar a un acuerdo con el Como o con el Benfica. Tampoco ha habido una nueva oferta formal de ninguno de los clubes interesados en el fichaje del defensor central de la Selección Colombia.

LA CONVERSACIÓN CLAVE DEL DT DE GALATASARAY CON DÁVINSON SÁNCHEZ

Para el cuerpo técnico del Galatasaray, Dávinson Sánchez es un jugador vital en busca de aportar seguridad defensiva en el último campeón turco con la intención de hacer lo mismo en esta temporada 2026/27 en la que tendrán que afrontar también la UEFA Champions League.

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De acuerdo con información del medio Urfanatik, el entrenador y el jugador mantuvieron una reunión para definir la continuidad y la importancia del zaguero colombiano, “Okan Buruk desea que el experimentado jugador permanezca en el equipo. Se afirma que, en una reunión con el jugador, el experimentado entrenador le expresó que le ha asignado un papel importante en sus planes para la nueva temporada”.

En la conversación, Okan Buruk dejó claro que Dávinson Sánchez no está en venta y que el anhelo es que pueda continuar por varios años más, “te necesito, no quiero que te vayas a ningún lado. Te necesitaré más que nunca en esta temporada”. Bajo ese panorama, no hay interés en aceptar alguna oferta que llegue por el oriundo de Caloto, Cauca.