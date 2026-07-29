JuanFer Quintero se queda sin opción: equipo ya no lo puede fichar

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero está definiendo su futuro profesional, después de disputar la Copa del Mundo con la Selección Colombia y rescindir su contrato con River Plate al no estar en los planes del director técnico Eduardo 'chacho' Coudet.

En las últimas horas se ha dado a conocer que Quintero tendría en carpeta dos clubes que se lo estarían disputando para sumarlo como refuerzo para la temporada 2026/2027.

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Se trata del Cagliari de la Serie A de Italia y Atlético Mineiro de Brasil.

Atlético Mineiro no ficharía a Juan Fernando Quintero

Sin embargo, la posibilidad de que Juan Fernando Quintero llegue a Atlético Mineiro de Brasil se habría complicado, teniendo en cuenta los movimientos del equipo de Belo Horizonte en el mercado de fichajes.

Y es que el 'galo' sumó un noveno jugador extranjero a su plantel, por lo que estaría limitado de contratar a otro futbolista que no cuente con nacionalidad brasileña.

Según el reglamento de la Confederación Brasileña de Fútbol, un club puede tener hasta nueve extranjeros en cancha por partido, y en caso de sumar a otro foráneo, este debería estar en el banco de suplentes.

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Ante esta situación, Atlético Mineiro se bajaría de la lucha por fichar a Juan Fernando Quintero.

Los extranjeros de Atlético Mineiro

Alan Franco (Ecuador)

Ángelo Preciado (Ecuador)

Alan Mindo (Ecuador)

Tomás Pérez (Argentina)

Tomás Cuello (Argentina)

Iván Román (Chile)

Mateo Cassierra (Colombia)

Mamady Cissé (Guinea)

Thiago Borbas (Uruguay)