Galatasaray sentencia el futuro de Yáser Asprilla: habría rotunda decisión

Llegó la convocatoria para la Fecha FIFA de marzo en la que Néstor Lorenzo citó a una base muy similar a la que ha tenido en las Eliminatorias Sudamericanas y en los partidos de noviembre. Ahora con Croacia y Francia, será el momento indicado para convencer al entrenador o para sembrarle más dudas de cara al Mundial.

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Justamente, uno de los jugadores que no hizo parte de esta Fecha FIFA con la Selección Colombia y que probablemente no estaría en el Mundial es Yáser Asprilla. El extremo no ha contado con la regularidad deseada en la temporada ni con el Girona de España ni tampoco con el Galatasaray.

Yáser se fue de España a buscar nuevos aires y sumar minutos para estar dentro de la Selección Colombia. El chocoano firmó un contrato de seis meses hasta el final de la temporada con opción de compra de 23 millones de euros si así lo consideran los directivos.

EL PLAN DE GALATASARAY CON YÁSER APSRILLA

Galatasaray ya tendría nuevos planes con el futuro de Yáser Asprilla. Llegó con la esperanza de sumar regularidad y de poder encontrar su mejor nivel futbolístico. En Turquía apenas ha sumado un total de 264 repartidos en siete partidos, no tiene asistencias ni tampoco ha marcado goles.

El acuerdo del préstamo que tiene una opción de compra si Galatasaray quiere quedarse de manera definitiva con el chocoano parece que no se va a activar. A falta de dos meses y medio para el Mundial, todo indica que no llegaría ni al Mundial ni a quedarse dentro de la institución otomana.

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Y es que, el entrenador Okan Buruk no ha tenido en consideración a Yáser Asprilla durante estos meses desde que llegó en enero. Ese es el principal problema para el extremo que no convence ni al turco ni al argentino que lo dejó afuera de la lista de la Selección Colombia.

YÁSER ASPRILLA Y DOS MESES CLAVES

En marzo, el reloj empieza a correr a gran velocidad para Yáser Asprilla que tiene que convencer a los dos entrenadores, tanto de su club como en la Selección Colombia. Para ello será vital que pueda sumar una gran cantidad de puntos ideales con el Galatasaray, algo que no se ha visto durante los últimos partidos.

Yáser Asprilla no pudo debutar en la UEFA Champions League y esa ilusión de jugar se vio truncada por decisiones técnicas de Okan Buruk. El Mundial y la continuidad en Turquía se va alejando cada vez más por las medidas que han tomado los dos directores técnicos.

En caso de que Yáser pueda convencer al cuerpo técnico de Galatasaray, el club podría activar esa opción de compra. El cambio de club prometía un nuevo aire, pero todo terminó en desilusión para el extremo que no ha podido mantenerse dentro de la nómina titular o ser el primer revulsivo para solucionar algún partido.

UN FUTURO INCIERTO PARA YÁSER ASPRILLA

Se fue a Turquía en busca de hacer una buena presentación, pero no ha contado con los minutos deseados. A falta de dos meses y medio, el jugador colombiano parece no tener su futuro ligado con el Galatasaray que podría no pagar la opción de compra para adquirirlo.

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En ese sentido, le tocaría regresar al Girona, en donde tampoco tendría mucha regularidad, dado que Míchel no lo tuvo mucho en cuenta durante la última temporada y la mitad de este torneo español. Habrá que esperar qué camino podría tomar el extremo chocoano.