Junior tomó decisión con su director técnico ¿ultimátum?

Junior de Barranquilla ha tenido un irregular rendimiento en el inicio de la temporada 2026. Después de perder con Independiente Santa Fe la Superliga, el conjunto 'rojiblanco' no ha demostrado el mejor nivel en la Liga BetPlay.

El equipo dirigido por Alfredo Arias salió del grupo de los ocho al término de la fecha 12, luego de caer en su visita a Deportivo Independiente Medellín.

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A pocas horas para recibir a Atlético Bucaramanga en la jornada 13, el cuadro barranquillero se ubica en la novena posición con 19 puntos, luego de seis victorias, un empate y cinco derrotas.

En Junior le hacen advertencia a su técnico Alfredo Arias

En la previa del partido contra Atlético Bucaramanga por la fecha 13 de la Liga BetPlay se conoció que desde la parte directiva del club se le hizo una fuerte advertencia al entrenador Alfredo Arias .

Según se informó, Arias se juega su puesto contra el conjunto 'leopardo' y solo continuaría en el cargo en caso de conseguir una victoria.

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Si Junior pierde o empata contra Bucaramanga, Alfredo Arias sería destituido del cargo de director técnico de Junior.

A días para el debut en Copa Libertadores

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El ultimátum a Alfredo Arias se registra a pocos días para el debut de Junior de Barranquilla en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Se tiene previsto que el equipo 'rojiblanco' reciba el próximo miércoles 8 de abril a Palmeiras en la fecha 1 del grupo F.

Posteriormente, Junior visitará a Cerro Porteño el martes 14 de abril y cerrará la primera ronda el 28 de abril en Perú contra Sporting Cristal.