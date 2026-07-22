Deportivo Independiente Medellín y Vasco da Gama de Brasil se ven las caras este miércoles 22 de julio por el partido de ida de los play-off de la Copa Conmebol Sudamericana.



El compromiso empezó de una manera algo intensa. Desde los primeros minutos, el conjunto brasileño se hizo con la posesión de la pelota y en varias oportunidades causó peligro en el arco rival.

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Medellín empezó ganando

Sin embargo, no contó con la eficacia necesaria. El ‘poderoso de la montaña’ trataba de replegarse y salir en ataque a través de transiciones rápidas. Y bien, al final del primer tiempo esta estrategia le funcionó.



El equipo dirigido por Luis Amaranto Perea recuperó la esférica en terreno propio y partió con una transición veloz hacia el suelo adversario. El argentino Agustín Martegani partió con la bola y se la entregó a Yony González.

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El gol fue de Montaño

Yony, cuando ya estaba en el área de Vasco da Gama, le pasó la esférica a Jhon Edwin Montaño, quien, totalmente solo, pudo mandarla al fondo de la red. El Deportivo Independiente Medellín se fue al vestuario con la victoria por la mínima diferencia.



No obstante, la alegría en el conjunto paisa no duró mucho, esto porque apenas en el primer minuto de la etapa complementaria, Vasco da Gama logró convertir la igualdad. Los brasileños atacaban por la banda izquierda y, tras un pase fuerte al medio, el defensa central Joaquín Varela anotó en contra. El zaguero no pudo despejar bien la bola.

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El primer duelo oficial del Dim

Este es el primer partido oficial que juega el Deportivo Independiente Medellín en el segundo semestre del año. Uno de los principales objetivos del equipo es clasificarse a los octavos de final del torneo internacional.



La tarea no será sencilla, pero tampoco será un trabajo imposible. Los hinchas de la escuadra paisa, además, piden la obtención de un título. La liga colombiana es casi una obligación para el club.



