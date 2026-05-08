Germán Cano prepara su regreso al FPC para jugar con un grande

Germán Ezequiel Cano, el experimentado delantero argentino sería uno de los jugadores que tendría en sus planes regresar a la Liga Betplay, tomando en cuenta que su futuro en Brasil cambió drásticamente, se desconectó del gol y perdió también varios minutos.

Sería justamente Independiente Medellín el equipo que estaría negociando su regreso, un viejo conocido, con el cual ya ha habido varios acercamientos durante el presente año, pero los cuales se habrían intensificado tomando en cuenta el mal presente deportivo por el que pasa el club y lo que quiere también Leonel Álvarez en caso de llegar a convertirse en su DT.

Leonel Álvarez querría repatriar a Germán Cano al FPC

El 'poderoso de la montaña' no arrancó de buena manera la temporada a nivel local y ya se despidió en la fase del "todos contra todos". Mientras que las expectativas sobre su participación en la 'Gloria Eterna' tampoco son muy altas tomando en cuenta la goleada que recibió en Brasil por parte de Flamengo y los disturbios que se vivieron recientemente en el Atanasio Girardot con este mismo rival.

Es por ello que las directivas del club estrían planeando una completa reestructuración para el segundo semestre, comenzando por el cuerpo técnico, el cual estaría encabezado por Leonel Álvarez, quien llegaría en reemplazo de Alejandro Restrepo tras su salida de Bucaramanga y el cual querría comenzar a reforzar su plantilla con Germán Ezequiel Cano.

El gerente deportivo, Federico Spada, había dado a conocer anteriormente que hubo acercamientos con su representante y que están a la espera de lo que pueda llegar a pasar con su contrato en Fluminense, pero ahora con el presente deportivo del club la búsqueda se podría intensificar.

"Con Germán Cano hablamos dos veces con el representante; ellos nos dijeron que él tiene contrato hasta diciembre y vamos a esperar".

¿Por qué Germán Cano no ha jugado con Fluminense?

A inicios de la presente temporada, Cano sufrió un esguince en la rodilla derecha, y que fue allí que se le detectó una lesión en el menisco. Frente a esta situación, fue sometido "con éxito" a una artroscopia en su rodilla derecha que lo ha obligado a estar fuera de las canchas varios meses para su recuperación total.

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¿Cómo fue el paso de Germán Cano por Medellín?

El centro delantero ha tenido dos etapas por el 'poderoso de la montaña' y en total ha tenido la oportunidad de sumar 196 partidos, más de 16.000 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha podido reportar con 129 goles, 16 asistencias y el título de la Copa Colombia en la temporada 2019.