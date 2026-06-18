Millonarios anunció cuatro salidas para el segundo semestre de 2026

Millonarios comenzó oficialmente a mover su plantilla para el segundo semestre de 2026. En la noche de este miércoles 17 de junio, el club capitalino confirmó la salida de cuatro futbolistas que no continuarán formando parte del proyecto deportivo.

Cuatro jugadores que salen de Millonarios

Los jugadores que dejarán la institución son el arquero Diego Novoa, el volante Alex Castro, el delantero Jorge Cabezas Hurtado y el lateral Nicolás Giraldo, quienes finalizaron su vínculo con el equipo o no entran en los planes para la segunda parte del año.

La noticia fue dada a conocer por Millonarios a través de su perfil oficial en X (antes Twitter), donde publicó mensajes individuales para cada futbolista informando su salida de la institución.

Llamó la atención que el club utilizó comunicados bastante breves, limitándose a agradecer los servicios prestados por cada jugador y a confirmar que no seguirán defendiendo la camiseta albiazul durante el segundo semestre.

Lea también Programación de la segunda fecha del Mundial 2026

Hasta ahora, Millonarios no se había pronunciado públicamente sobre los movimientos de su nómina para la segunda mitad de 2026. Sin embargo, aprovechó la jornada marcada por el debut de la Selección Colombia en la Copa del Mundo para comenzar a oficializar las primeras novedades de su plantel.

Se esperan más salidas en Millonarios

Las salidas de Novoa, Castro, Cabezas Hurtado y Giraldo representan el primer paso dentro del proceso de reorganización que afrontará el equipo de cara a los retos deportivos que tendrá en los próximos meses.

Aunque estos son los primeros nombres confirmados, todo indica que no serán los únicos movimientos. En el entorno del club se espera que durante los próximos días continúen anunciándose más bajas dentro de la plantilla profesional.

De igual manera, la expectativa de los aficionados está puesta en los posibles refuerzos que llegarán para fortalecer el equipo. La dirigencia trabaja en la conformación del plantel con el que afrontará las competencias del segundo semestre.

Por ahora, Millonarios comenzó a despejar el panorama de su nómina con la confirmación de cuatro salidas oficiales. El siguiente paso será definir las incorporaciones que buscarán potenciar al equipo para la segunda parte de la temporada 2026.