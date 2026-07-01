Ghana avisó a la Selección Colombia: contundente mensaje de leyenda ghanesa

El próximo viernes 3 de julio, la Selección Colombia se medirá contra su similar de Ghana por un duelo válido por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Kansas City será la sede del vibrante encuentro en el que las dos naciones se enfrentarán por primera vez en la historia.

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Por los lados de Colombia sellaron el paso a estos dieciseisavos de final como líderes gracias a dos victorias y a un empate. Invictos quieren seguir en un buen momento. Ghana, por su parte llegó a esta instancia como tercero del Grupo L con una victoria, un empate y una derrota.

Ghana no teme nada de este encuentro y sabe que si ganan podrían dar el golpe a uno de los candidatos para llegar lejos como lo es Colombia. Referentes de la selección africana han dado sus veredictos y el gobierno también está impulsando con medidas para que los ghaneses logren sellar la clasificación.

EL MENSAJE DE JONATHAN MENSAH ANTES DE ENFRENTAR A COLOMBIA

Sin duda alguna, uno de los grandes futbolistas de Ghana es nada más ni nada menos que Jonathan Mensah. El defensor central quedó campeón del mundo en el 2009 en la categoría Sub-20 en Egipto liderando a un seleccionado ghanés que logró la gloria.

Jugó también los Mundiales del 2010 y del 2014 clasificando a los cuartos de final en el de Sudáfrica y sin pasar la fase de grupos en Brasil. Jonathan Mensah se refirió al duelo entre su selección y Colombia, dejando un claro mensaje de no temerle a un seleccionado que parece favorito.

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Jonathan Mensah mencionó en el medio local, 3Sports que, “no le tenemos a nadie, simplemente necesitamos prepararnos de acuerdo con nuestras fortalezas y realizar un buen análisis de los oponentes”. Aunque no se refirió exactamente a la Selección Colombia, su próximo rival será el equipo sudamericano el viernes 3 de julio.

Además, el zaguero ghanés analizó el buen momento de la selección dirigida por el portugués, Carlos Queiroz e indicó que hay ilusión para emular lo hecho en 2010 cuando llegaron a cuartos de final, “me alegré de que los chicos consiguieran los tres puntos en el primer partido; fue muy importante y obviamente, nos ayudó a clasificarnos. Me alegro de que lo hayamos logrado. Ahora toca recuperarnos, prepararnos y volver a intentarlo (llegar a cuartos)”.

GOBIERNO DE GHANA DARÁ INCENTIVOS A JUGADORES SI CLASIFICAN

Ante este duelo crucial entre sudamericanos y africanos en la Copa del Mundo por los dieciseisavos de final, el ministro de deporte de Ghana, Kofi Iddie Adams afirmó que el gobierno se está moviendo para incentivar y motivar a los jugadores de la selección ghanesa.

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El ministro indicó en el medio Sporty FM que la selección de Ghana tiene todas las posibilidades de dejar atrás a Colombia y a su rival en la fase de octavos de final, “mi expectativa es que ganemos nuestro partido de dieciseisavos de final contra Colombia, y luego nos enfrentemos a quien sea que esté preparado para nosotros, ya sea Argelia o Suiza, y también los derrotemos y sigamos adelante. Para eso estamos aquí: para ganar”.

Por esta razón, el plan del gobierno es motivar a los jugadores con incentivos, “las Estrellas Negras están muy motivadas. El gobierno ha hecho su parte. Tenemos una bonificación por clasificación para la siguiente fase que les daremos. Todavía no se la hemos ofrecido, pero estamos trabajando en ello. No quiero que ningún problema financiero los descarrile”.