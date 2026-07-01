Equipo de Liga BetPlay podría no jugar la primera fecha del segundo semestre: revelan motivo

Queda menos de un mes para que arranque la Liga BetPlay 2026-II con vibrantes partidos que podrían empezar a definir el futuro de los distintos clubes. El descenso, la reclasificación que dará cupo a competencias internacionales y pelear por el título estará en juego. Sin embargo, un club arranca con problemas.

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Se trata nada más ni nada menos que del Deportivo Pereira que ha tenido grandes problemas, no solo en el primer torneo del 2026, sino que arrastra algunos temas complicados desde el segundo semestre del 2025 cuando la crisis económica tocó a la institución.

Varios salarios retrasados y salidas que indicaron el fin de un proyecto deportivo que lucía bien. Terminaron jugando con equipo Sub-20 y, por estos aspectos financieros, Pereira tomó una decisión de cara al segundo semestre y al debut liguero que será ante Llaneros.

LA DECISIÓN QUE PODRÍA TOMAR EL DEPORTIVO PEREIRA PARA LA LIGA BETPLAY 2026-II

Con la dificultad que tuvo el Deportivo Pereira en inscribir a jugadores y en ganar un partido en la Liga BetPlay 2026-I que fue sobre el final contra Atlético Nacional, la preocupación aumenta con las posibles decisiones que podrían tomar tanto los jugadores como el cuerpo técnico.

La FIFA también está pendiente con sanciones por el retraso en los pagos y esto es algo que el Pereira tendrá que cambiar. Por ahora, las penalizaciones tienen que ver con la inscripción de jugadores, pero podría ser más serio si siguen por ese camino de no ponerse al día con los pagos.

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De acuerdo con la información de Samuel Duque, los jugadores y el cuerpo técnico liderado por Arturo Reyes se plantaron antes del viaje a Cali para continuar con la pretemporada. Todavía les deben más de tres quincenas a los integrantes de la institución.

Las medidas del Pereira parecen ir más allá de no estar en la pretemporada, sino que, si no se ponen al día con los pagos, estudiarían no jugar en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II cuando enfrenten a Llaneros en el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio el viernes 24 de julio.

El presidente, Álvaro López tendrá entonces poco menos de un mes para ponerse al día con todos los pagos, o si esto no sucede, seguramente el debut en la Liga BetPlay contra Llaneros será disputado con jugadores de la categoría Sub-20 como fue la tendencia en los últimos partidos del segundo semestre del 2025.

EL POBRE TORNEO DEL PEREIRA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2026

Con los mismos problemas del 2025, Deportivo Pereira arrancó un semestre nuevo de la Liga BetPlay con varias salidas, entre ellas la de Carlos Darwin Quintero, Salvador Ichazo, entre otros referentes. Hubo quienes quisieron quedarse para tratar de enmendar la situación vivida.

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Sin embargo, con algunos Sub-20 y con incorporaciones que llegaron tarde por las sanciones de la FIFA, el proyecto deportivo arrancó con Arturo Reyes en el banquillo con la necesidad de recuperar la confianza, pero todo fue silencioso con la impaciencia de la hinchada que no quieren ver al club de esta forma.

Pereira quedó último en la tabla de posiciones con diez unidades y solo una victoria que fue ante Atlético Nacional. Los pereiranos tendrán que mejorar todo en este segundo semestre o el descenso podría ser una realidad para el 2027.No obstante, con este tema financiero no se ve nada bueno de cara al arranque del 2026-II.