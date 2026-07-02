Nómina titular que pondría Lorenzo para enfrentar a Ghana

Este viernes 3 de abril, la Selección Colombia de Mayores se va a ver las caras con su similar de Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El combinado tricolor avanzó a los mata-mata de la máxima fiesta del deporte rey después de haber ganado el grupo K con 7 puntos. Colombia venció a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo, y empató con la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Un cruce decisivo

“La ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 continúa con el enfrentamiento entre Colombia y Ghana. El equipo sudamericano se clasificó como primera de grupo tras vencer a Uzbekistán y a la RD Congo y empatar con Portugal. Por su parte, el equipo africano venció a Panamá, empató con Inglaterra y perdió con Croacia, lo que le llevó a entrar en las eliminatorias como una de las mejores terceras”, señala la FIFA previo al juego.



“Jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez o Antoine Semenyo están entre los futbolistas más destacados de este duelo de dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026. El ganador de este partido llegará a los octavos de final, donde se enfrentará a Suiza o a una de las mejores terceras el martes 7 de julio en Vancouver”, añadió.

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¿Colombia logrará eliminar a Ghana?

En el papel, el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo es favorito para clasificar a los octavos de final del certamen orbital. Sin embargo, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar.



La Selección Colombia debe enfrentar este encuentro con toda la seriedad del caso, como ha sido en el torneo. Si los cafeteros afrontan este duelo como lo hicieron ante RD Congo y Portugal, es posible que consigan el boleto para avanzar de ronda. La clasificación es la ilusión de todos los hinchas.

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Posible nómina titular

De cara a este choque, muchos aficionados se preguntan por cuál será la nómina titular de Colombia. En la alineación, Néstor Lorenzo solo tendría una sola duda y esta pasaría por el centro del ataque. Hay tres alternativas en ese puesto.



Esta sería la nómina titular: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez o Jhon Córdoba.