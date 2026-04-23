Gigante de Europa quiere a Enzo Fernández: sería un golpe para Chelsea

Desde hace varias semanas, todo parece indicar que el mediocampista argentino Enzo Fernández dejará de ser jugador del Chelsea FC de la Premier League de Inglaterra. Hace unos días, el sudamericano estuvo sancionado en su club.



El jugador, que estaría en la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, Canadá y México con la selección de Argentina, ha despertado el interés de varios equipos importantes en el viejo continente.



Y en las últimas horas, precisamente, un gigante de Europa metió en su carpeta al exjugador de River Plate de Argentina. Se trata del Manchester City, que es dirigido por Pep Guardiola.

Lea también Manchester City confirmó la noticia que le da la vuelta al mundo: es oficial

El City va por Enzo

“El Manchester City está considerando a Enzo Fernández del Chelsea como una opción de mediocampo este verano. El interés del City en el internacional argentino está en una etapa temprana y hay otros objetivos en el mediocampo que están considerando, incluido Elliot Anderson del Nottingham Forest, según fuentes informadas sobre la situación, hablando bajo condición de anonimato para proteger las relaciones”, dice The Athletic.



“El Real Madrid también se encuentra entre los admiradores de Fernández, pero en este momento no está claro si harían algún movimiento por él. Los comentarios de Fernández sobre Madrid durante el parón internacional de marzo provocaron que Liam Rosenior lo dejara fuera por dos partidos”, añadió.

El argentino en reemplazo del luso

El medio reporta que Manchester City se interesó por el futbolista argentino, campeón del Mundial Qatar 2022, por la salida del portugués Bernardo Silva, que se va a producir al final de la actual temporada.



“Fernández ha disputado 163 partidos con el Chelsea desde que llegó procedente del Benfica por una tarifa de transferencia récord británica de €120 millones (ahora £103,7 millones; $138 millones) en enero de 2023, ganando la Copa Mundial de Clubes y la Liga de Conferencias en ese tiempo”, sentenció el portal, entre otras cosas más.

Lea también Chelsea castiga a Enzo Fernández

Un golpe para Chelsea

Si Enzo Fernández ficha por Manchester City, esto, sin lugar a dudas, sería un golpe muy fuerte para Chelsea, pues son rivales directos en la Premier League. Las próximas semanas serán relevantes para conocer qué sucederá.





