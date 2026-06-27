Gigante de Europa quiere a Gustavo Puerta: filtran el “interés”

Gustavo Puerta, mediocampista de la Selección Colombia, es una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El jugador de apenas 22 años fue titular en el equipo tricolor en la primera y la segunda jornada, partidos que Colombia ganó. En ambos cotejos por el grupo K, el mediocampista tuvo un muy buen rendimiento.

Los equipos que quieren a Puerta

Y debido a la gran actuación que Gustavo Puerta está teniendo en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, un equipo muy importante del viejo continente estaría interesado en contar con sus servicios.



Se trata de la Roma de la Serie A de Italia. Este equipo estaría siguiendo de cerca los pasos de Gustavo Puerta, cuyo actual club es Racing de Santander de España. Porto de Portugal y Atalanta de Italia también monitorean al colombiano.

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¿Cuál será el siguiente club de Puerta?

“Gustavo Puerta, del Racing, está despertando interés. El colombiano, destacado en el Mundial, gusta al Oporto, mientras que en Italia también es seguido por el Atalanta y la Roma”, dijo Ginaluigi Longari, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Si a Gustavo Puerta le sigue yendo de muy buena manera en la máxima fiesta del deporte rey, es muy posible que más equipos de las ligas más importantes de Europa se sumen al interés.

Las palabras de Gustavo

Y ya que se habla de Puerta, este habló después del triunfo tricolor ante Uzbekistán. “La verdad, que muy contento, muy emocionado por haber comenzado un campeonato del mundo. Lo soñé, soñaba siempre con estar en la convocatoria, con ser elegido y, bueno, hoy Dios me puso en el camino a estar de titular. No me lo creía al principio, pero bueno, gracias a Dios pude hacer un gran trabajo. Y bueno, esto se lo dedico a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a toda esa gente, a mis padres que siempre me han apoyado. Y quiero también mandar un saludo a todo el pueblo victoriano, que debe estar orgulloso de este hijo que hace las cosas bien”, dijo.



“Bueno, nosotros desde el principio tenemos un objetivo claro: llegar a la final. Pero eso es paso a paso. Hoy era el primer paso, hoy era el primer objetivo; gracias a Dios lo cumplimos. Ahora queda disfrutar de la noche, celebrar, y mañana ya pensar en el segundo partido que nos dará la clasificación”, añadió en su momento.