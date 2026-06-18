El mediocampista Gustavo Puerta fue una de las grandes figuras de la Selección Colombia de Mayores en la primera jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Puerta fue vital en el triunfo de la tricolor por 3 goles a 1 ante Uzbekistán. Tras su gran actuación, como era de esperarse, se presentaron muchas reacciones. Una de las personas que se pronunció fue el streamer argentino Davoo Xeneize.

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Las palabras del argentino

El argentino no se guardó absolutamente nada para resaltar el trabajo de Gustavo Puerta. Además, hizo una comparación con el mediocampista portugués Vitinha, que milita en PSG de Francia.



“Para cerrar este análisis, Vitinha es bueno, es muy bueno, no niego eso. Es probablemente el mejor cinco del mundo, por lo que fue su última temporada con el PSG. Negar eso sería de antifútbol, es una realidad”, empezó diciendo el streamer argentino.

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¿Puerta es mejor que Vitinha?

“Ahora, si bien Vitinha es muy bueno, no es Gustavo Puerta, esa es la realidad. Vitinha es bueno, pero no es Gustavo Puerta. Digamos las cosas como son. Un segundo les pido, digamos las cosas como son”, sentenció, sin rodeos.

Gustavo Puerta tiene tan solo 22 años y es uno de los jugadores llamados a seguir dando golpes sobre la mesa en la Selección Colombia de Mayores. Hay quienes creen que, en algún momento, este jugador puede llegar a ser el capitán de la tricolor.

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La declaración de Puerta

Gustavo, tras el duelo, se pronunció, además. “La verdad, que muy contento, muy emocionado por haber comenzado un campeonato del mundo. Lo soñé, soñaba siempre con estar en la convocatoria, con ser elegido y, bueno, hoy Dios me puso en el camino a estar de titular. No me lo creía al principio, pero bueno, gracias a Dios pude hacer un gran trabajo. Y bueno, esto se lo dedico a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a toda esa gente, a mis padres que siempre me han apoyado. Y quiero también mandar un saludo a todo el pueblo victoriano, que debe estar orgulloso de este hijo que hace las cosas bien”, dijo.



“Sí, sí, es algo que nos pide mucho el profe, el presionar, el saltar siempre a la presión. Y bueno, creo que lo hice muy bien con Lerma, y bueno, ahí se nos da la opción para el segundo gol, que se la pongo a Lucho. Y bueno, ya sabes, Lucho, cómo define”, añadió, sobre el segundo tanto.



