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Richard Ríos

Gigante de la Premier League quiere a Richard Ríos: preparan millonaria oferta

El mediocampista colombiano Richard Ríos no continuaría en Benfica para la siguiente temporada.
Daniel Zabala
Richard Ríos marcó gol con el Benfica
Richard Ríos celebra gol con Benfica // Foto de X: @SLBenfica

El futbolista colombiano Richard Ríos sigue sumando pretendientes, gracias al buen rendimiento demostrado en la temporada 2025/2026 con la camiseta del Benfica, la primera en su carrera profesional en Europa.

Lo hecho por Ríos ha llamado la atención de importantes clubes del Viejo Continente, que han manifestado su intención de ficharlo para la campaña 2026/2027.

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Hasta el momento, clubes como Fulham de Inglaterra y Napoli de Italia han preguntado por las condiciones del colombiano.

Manchester United se fija en Richard Ríos

Este miércoles 22 de abril se dio a conocer que Manchester United tiene a Richard Ríos en la lista de posibles refuerzos para la temporada 2026/2027.

El objetivo del gigante de la Premier League es encontrar un reemplazo para el brasileño Casemiro, que anunció que no continuará en los 'Red Devils'.

Además de Ríos, Manchester United también tiene en carpeta otros nombres, aunque la decisión se tomará teniendo en cuenta los costos.

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Manchester United pagaría una millonada por Richard Ríos

Tras manifestar el interés, Manchester United está preparando una oferta que alcanzaría los 45 millones de euros para fichar a Richard Ríos.

La cifra que cualquier equipo pagaría por Ríos podría aumentar, teniendo en cuenta que participación del mediocampista en la Copa del Mundo.

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Adicionalmente, el mediocampista tiene contrato hasta junio de 2030 con Benfica.

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