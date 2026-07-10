Gigante del continente se interesó en James Rodríguez

En las últimas horas, surgió la información de que un gigante del continente americano estaría interesado en contratar a James David Rodríguez, considerado por muchos como el mejor jugador en la historia de la Selección Colombia de Mayores.



América de México sería el equipo interesado en los servicios del cucuteño que vistió los colores del poderoso Real Madrid de España, Bayern Múnich de Alemania, Everton de Inglaterra y otros clubes más.

El equipo que quiere a James

James, como bien se sabe, estuvo con la Selección Colombia en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. La tricolor quedó eliminada en octavos de final a manos de Suiza.

“Después de su participación en el Mundial, el entorno de James Rodríguez ha sido sondeado por el América de México, aún sin negociación, pero hay interés por su calidad y el efecto colombiano que se generó en la participación en CDMX de la Selección Colombia”, comentó al respecto Paco Montes, reconocido periodista mexicano.

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¿James llegará al América?

Los próximos días serán más que importantes para conocer si James David Rodríguez continuará su carrera deportiva en el América de México. Los seguidores del 10 no ven con malos ojos su arribo al equipo.



Si el fichaje se termina concretando, el jugador de 34 años llegaría al América de México tras un corto paso por Minnesota United FC de la MLS de los Estados Unidos. Este 12 de julio, el 10 cumple 35 años.

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Se espera el desenlace del interés

A este mercado de fichajes todavía le restan varios días. Muchos hinchas de la Selección Colombia y fanáticos del mediocampista ofensivo sueñan con verlo en algún club del fútbol profesional colombiano.



Esta oportunidad, al menos por ahora, estaría lejos de darse. Siguiendo con la posibilidad de que James vaya al América, el 10 ya sabe lo que es jugar en la Liga MX, esto porque supo vestir los colores de Club León.







