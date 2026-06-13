Por la primera jornada del grupo D de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se inauguró el jueves 11 de junio, se enfrentaron la selección de Estados Unidos y su similar de Paraguay.

Se esperaba un duelo parejo

En el papel, se esperaba un compromiso parejo e intenso de inicio a fin. Y aunque empezó y se mantuvo con un ritmo bastante alto, el cotejo que se llevó a cabo en Los Ángeles no fue parejo.



La selección de Estados Unidos, con la responsabilidad de ser anfitriona, salió con todo a enfrentar al conjunto guaraní. El primer tiempo fue un espectáculo el que presentó el equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino.

3 a 0 en el primer tiempo

Estados Unidos le marcó 3 goles a 0 a su rival en el primer tiempo. Se esperaba un Paraguay mucho más fuerte en la etapa inicial de su debut en la presente edición de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.



Para el segundo tiempo, el director técnico Gustavo Alfaro realizó algunos cambios en el equipo guaraní, esto en búsqueda de los descuentos y el anhelado empate. Y bien, apenas hasta el minuto 73 apareció el primer tanto paraguayo.

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Paraguay no pudo empatar

Mauricio Prado aprovechó un ataque bastante favorable y tuvo la puntería necesaria para mandar la esférica al fondo de la red. La selección de Paraguay armó una muy buena jugada para convertir el tanto.



A pesar del descuento, la selección de Paraguay no pudo equiparar la historia. En el debut del grupo D de la Copa del Mundo de la FIFA, la selección de Estados Unidos se llevó la victoria.







