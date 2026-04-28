Grande de Italia va por Richard Ríos: ya hay plan para lograr su fichaje

Ya son más de cuarenta partidos los que ha disputado Richard Ríos en su primera temporada de la Primeira Liga en el fútbol de Europa. Con José Mourinho se ganó la confianza y ha sido clave en este año con seis goles y misma cantidad de asistencias.

Benfica quiere sea como sea blindar al mediocampista colombiano por más tiempo. Richard Ríos firmó contrato hasta 2030 y en caso de que llegue una oferta atractiva, tanto para las ‘Águilas’ como para el jugador, Ríos podría cambiar de club a uno mucho más grande que el elenco portugués, o, por lo menos, en un grande de Europa.

José Mourinho le tiene confianza, y, pase lo que pase, ya sea que el entrenador portugués se quede o salga del banquillo, el antioqueño seguirá ligado al Benfica por varios años, tal vez con el interés de quedarse y seguir consiguiendo buenos resultados. Además, su primer título en las ‘Águilas’ se demoraría.

NAPOLI SUEÑA CON EL FICHAJE DE RICHARD RÍOS

En esta temporada, Richard Ríos ya ha despertado el interés de grandes equipos de Europa, entre ellos, el Napoli de Italia, Manchester United, Roma, Inter de Milan, entre otros. Sin embargo, los napolitanos intentarán hacer de todo para convencer al Benfica y al jugador.

De hecho, el Napoli va a tomar cartas en el asunto con el futuro de Richard Ríos. O Jogo de Portugal menciona que “Nápoles va a la Luz, (estadio del Benfica) para ver a Richard Ríos”, indicó Carlos Antonio Vélez. La idea del cuadro italiano es poder enviar emisarios para estar pendientes durante estos últimos cuatro partidos que restan.

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Además, Carlos Antonio Vélez continuó con el artículo, “responsables napolitanos aprietan la malla alrededor de la camiseta ‘20’ que está haciendo la temporada más goleadora de su carrera y asumiendo un papel destacado en su equipo, a pesar de no haber tenido vacaciones desde hace 90 partidos”.

Richard Ríos tendrá la última palabra con su futuro, aunque en estos momentos no hay interés de salir de la institución. Sin importar lo que pase con José Mourinho, el anhelo de Richard será continuar en la Primeira Liga junto con el Benfica. En ese orden de ideas, no le pondrían atención ni al Napoli, ni al Manchester United ni nadie.

BENFICA SE PLANTA CON RICHARD RÍOS PARA DEFINIR SU CONTINUIDAD

Desde Portugal se filtró la información en O Jogo que Richard Ríos tiene la ilusión de mantenerse en el Benfica por más tiempo, principalmente por la sintonía que tiene con José Mourinho que lo ha protegido cada vez que la toman contra el antioqueño.

O Jogo menciona que en la cabeza del jugador no hay ninguna pretensión de salir del Benfica. Richard Ríos quiere quedarse y haría grandes esfuerzos para mantenerse al lado de José Mourinho evitando esas ofertas de grandes de Europa y de mejores ligas.

De acuerdo con este medio luso, la única forma para que Richard Ríos piense en dejar al Benfica es si llega una oferta económica y deportiva que llame la atención del antioqueño. Ya la decisión del oriundo de Vegachí es seguir compitiendo en la Primeira Liga y seguir por lo menos una temporada más.

¿HASTA CUÁNDO TIENE CONTRATO RICHARD RÍOS EN BENFICA?

Además de eso que cita O Jogo del interés de Benfica para mantener a Richard Ríos y la medida del mismo Richard de quedarse por más tiempo en el club, Ríos tampoco le prestó mucha atención a esas opciones que tiene en el mercado de fichajes.

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Justamente, en entrevista con el Diario AS, Richard Ríos fue consultado por su futuro y una posible salida. Su respuesta fue contundente cerrando las posibilidades de salir, “ahorita tengo mi contrato hasta 2030 con el Benfica, siento que pensar en eso no es algo que pase por mi cabeza porque tengo un largo camino en Portugal”.

Napoli intentará hacer lo suyo enviando emisores a Portugal para estar pendiente del futuro de Richard Ríos en estos tres partidos que restan, pero la medida del jugador y del Benfica es mantenerlo.