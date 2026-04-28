En Europa se menciona que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid de España, tiene como candidato número uno a José Mourinho para llegar a dirigir al plantel profesional del club.



José Mourinho, como bien se sabe, entrena actualmente al Benfica de la liga de Portugal, donde juega y es habitualmente titular el mediocampista de la Selección Colombia de Mayores, Richard Ríos.

Mourinho iría al Madrid

“José Mourinho, candidato preferido de Florentino Pérez para convertirse en el próximo entrenador principal del Real Madrid. El apoyo no es unánime dentro de #RMFC, pero el presidente está impulsando el proceso, por lo que el de 63 años es un fuerte contendiente. Cláusula de rescisión de ~€3m en el acuerdo con el Benfica”, informó el periodista inglés David Ornstein, especializado en el mercado de pases.

Si el DT se termina yendo al Real Madrid de cara a la siguiente temporada, otro entrenador tendría que arribar al Benfica y este sería el cambio que afrontaría Richard Ríos y sus compañeros.

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El reemplazo de Mourinho

Y haciendo referencia precisamente a esto, Benfica ya tendría en la mira al director técnico que reemplazaría a Mourinho. Se trata de Ruben Amorim, quien hace poco estuvo en Manchester United de la Premier League de Inglaterra.

“Entre los nombres que el Real Madrid está considerando para la próxima temporada también se encuentra José Mourinho. El Benfica no bloquearía una posible salida y, en ese caso, Ruben Amorim está en la parte superior de su lista corta como reemplazo. Situación a seguir con atención”, comentó Rudy Galetti.

Charlas, negocios...

Las charlas entre Real Madrid de España, Benfica de Portugal y el mismo José Mário dos Santos Mourinho Félix se seguirán adelantando en los siguientes días o semanas. Es posible que la gestión termine de buena manera para todas las partes.



Mourinho, como bien se sabe, entrenó hace varios años al Real Madrid. En su etapa dirigió, por ejemplo, al portugués Cristiano Ronaldo, que estará en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.