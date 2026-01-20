Gremio le encontró socio colombiano a José Enamorado: regreso estelar

Para nadie es un secreto que el fútbol de Brasil ha estado siguiendo mucho a los representantes de Colombia. Vasco da Gama y Athletico Paranaense ficharon a gran cantidad de futbolistas colombianos que ya han construido una historia dentro de las instituciones.

Vea también: Junior sufre para la Superliga Vs Santa Fe: tres bajas confirmadas

Otro que logró un fichaje de un colombiano para este 2026 fue nada más ni nada menos que el Gremio de Porto Alegre con la contratación de José David Enamorado que ya dio de qué hablar. Debutó y solo necesitó nueve minutos en el segundo tiempo para generar un impacto importante gracias a una asistencia que dio a Franco Cristaldo en el Campeonato Gaúcho.

Sin embargo, en el club hay otro representante de Colombia. Se trata de Miguel Ángel Monsalve, que, infortunadamente, no había podido estar en los últimos partidos del Brasileirao ni tampoco en estos tres encuentros que llevan del Campeonato Gaúcho.

MIGUEL ÁNGEL MONSALVE, EL SOCIO QUE LE PONEN A JOSÉ ENAMORADO EN GREMIO

El nivel de Miguel Ángel Monsalve fue tan grande que alcanzó a estar en el radar de grandes clubes a nivel mundial. Infortunadamente, llegó una lesión larga que acabó con su continuidad dentro de la institución y que lo alejó de una posible transferencia a un elenco europeo.

Le puede interesar: Sebastián Villa se complica en el mercado: le ponen ultimátum

Afortunadamente para Miguel Monsalve, descartaron la posibilidad de operarlo después de que los médicos del Gremio afirmaran que se podía recuperar sin ninguna operación. La lesión en noviembre lo alejó de los últimos partidos del Brasileirao y de este arranque.

Seguramente, el mediocampista no estará en los siguientes partidos del Campeonato Gaúcho mientras esperan no correr riesgos con ninguno de los jugadores que regresan de a poco al club. Luis Castro afirmó que analizarán su regreso cuando esté en óptimas condiciones.

Miguel Monsalve sería el socio ideal de José David Enamorado que acaba de llegar a la institución y que necesita de asistencias para responder a la confianza dada por el Gremio que decidió ficharlo en este mercado de contrataciones. Por ahora, Enamorado esperará al regreso del antioqueño que todavía no tiene fecha de vuelta a una convocatoria.

Lea también: "Presidente de Nacional me llamó un par de veces": Muriel, jugador de Junior

Tal vez lo ideal es dejar que Miguel Monsalve se recupere de la mejor forma durante estos partidos del Campeonato Gaúcho que va en su primera parte hasta finales de enero. Además, debutarán en el Brasileirao el 28 de enero frente a Fluminense en condición de visitante.