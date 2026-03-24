Griezmann rompió el silencio sobre su inesperada salida del Atlético Madrid

La MLS se sigue llenando de figuras del fútbol internacional, tal como lo ha venido demostrando durante los últimos años con la llegada de icónicas estrellas como el propio Lionel Messi, Jordi Alba, entre otros jugadores que buscan seguir dándole estatus y reconocimiento al campeonato estadounidense.

En esta ocasión el protagonista que rompe el mercado de fichajes en Estados Unidos es Antoine Griezmann, el delantero de la Selección de Francia que decidió dar un paso al costado del Atlético Madrid para probar suerte en el continente americano con Orlando City, aunque no lo hizo sin antes dar una explicación sobre su salida y los objetivos que tiene con el 'colchonero' antes de irse.

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Griezmann envió mensaje a los hinchas del Atlético tras el duro golpe de su salida

Fue justo el 24 de marzo de 2026 cuando Orlando City hizo oficial la llegada de Antoine Griezmann para la próxima temporada, cerrando de esta manera una gran etapa con el Atlético de Madrid, donde se convirtió en una leyenda.

Griezmann firmó un contrato por dos temporadas, con opción de extenderlo por una más, y se incorporará al equipo a partir de julio, una vez finalice la campaña europea. La llegada del campeón del mundo en 2018 representa uno de los movimientos más importantes en la historia reciente de la MLS.

A sus 35 años, el atacante francés deja Europa como el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, consolidado como uno de los futbolistas más influyentes del club y por lo cual se encargó de dar un parte de tranquilidad para lo que queda de la temporada.

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"No es fácil poner palabras a lo que siento, porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia. Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que solo los que sentimos el Atleti podemos entender”.

"Djemos, de momento, el futuro en el futuro: porque todavía no me voy. Me quedan meses con esta camiseta, meses para dejarme la vida en nuestro estadio y fuera, para levantar esa Copa del Rey y para soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions League”.

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¿Cuándo es el próximo partido de Griezmann con Atlético Madrid?

Tras haber caído en un polémico partido contra Real Madrid por LaLiga, el goleador francés asumirá un nuevo reto contra el líder de la competencia, Barcelona. Este encuentro corresponderá a la fecha 30 de la competencia local, en condición de local, y se llevará a cabo el sábado 4 de abril.

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¿Cómo le ha ido a Griezmann en la presente edición de LaLiga con el Atlético?

Antoine ha tenido la oportunidad de disputar 26 partidos de la Liga 2025/26, más de 900 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha reportado con seis goles y una asistencia.