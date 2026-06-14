Grupo D del Mundial: resultados y posiciones tras la fecha 1

La primera fecha del grupo D del Mundial 2026 dejó un panorama favorable para Estados Unidos y Australia, selecciones que comenzaron con victoria y tomaron ventaja en la lucha por los cupos a los octavos de final.

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Resumen de la primera fecha del grupo D del Mundial

La jornada se abrió con una contundente goleada de Estados Unidos sobre Paraguay por 4-1, en un compromiso que hasta ahora aparece como el más disparejo de la Copa del Mundo. El conjunto norteamericano fue ampliamente superior y dejó una gran impresión en su estreno.

Gracias a ese resultado, Estados Unidos asumió el liderato del grupo con tres puntos y una diferencia de gol de +3, factor que le permite ubicarse por delante del resto de selecciones de la zona.

La segunda presentación del grupo también dejó una sorpresa importante. Australia derrotó 2-0 a Turquía en un partido donde llegaba como aparente inferior, pero terminó imponiéndose con inteligencia y eficacia.

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El triunfo australiano le permitió igualar a Estados Unidos en puntos, aunque la diferencia de gol de +2 lo ubica en la segunda posición de la clasificación tras la primera jornada.

En consecuencia, Turquía quedó en la tercera casilla sin unidades. El seleccionado europeo era considerado uno de los favoritos para avanzar de ronda, pero arrancó el torneo con una derrota que complica sus aspiraciones.

La situación parece todavía más delicada para Paraguay. La Albirroja no solo cayó en su debut, sino que además recibió cuatro goles y quedó con una diferencia negativa de tres anotaciones, la peor del grupo.

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Posiciones grupo D del Mundial - Fecha 1

1. Estados Unidos, 3 (+3)

2. Australia, 3 (+2)

3. Turquía, 0

4. Paraguay, 0

Por ello, tanto paraguayos como turcos llegan obligados a sumar en la segunda fecha. Una nueva derrota podría dejarlos al borde de la eliminación cuando todavía restarán partidos por disputar.

Próxima fecha del grupo D - Mundial 2026

La próxima jornada del grupo D se jugará el viernes 19 de junio. Australia se enfrentará a Estados Unidos en un duelo que podría definir anticipadamente a uno de los clasificados, mientras que Turquía y Paraguay protagonizarán un compromiso de alta tensión, en el que ambos necesitan ganar para mantenerse con vida en el Mundial 2026.