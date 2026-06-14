Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este lunes 15 de junio

La Copa del Mundo 2026 continuará este lunes 15 de junio con una jornada de cuatro compromisos correspondientes a los grupos G y H. Será un día clave para varias selecciones que iniciarán su camino en el certamen y buscarán sumar sus primeros puntos en la fase de grupos.

Lea también Alemania no tuvo piedad en el debut de Curazao: goleada histórica en el Mundial

La actualidad del Mundial, por Deportes RCN

Además de las transmisiones de televisión y plataformas digitales, toda la actualidad del Mundial, las crónicas, estadísticas, resultados y reacciones de cada compromiso podrán seguirse a través del portal web de Deportes RCN.

España vs Cabo Verde por Canal RCN

La jornada comenzará a las 11:00 de la mañana con el duelo entre España y Cabo Verde, válido por el grupo H. El compromiso se disputará en Atlanta y marcará el estreno de ambas selecciones en la Copa del Mundo.

Los aficionados podrán seguir el encuentro entre españoles y caboverdianos a través de la señal principal de Canal RCN, así como por el canal oficial de YouTube de RCN, que llevará todas las incidencias del compromiso.

Lea también [Video] Japón rescató un punto de manera agónica en partidazo con Países Bajos

Posteriormente, a las 2:00 de la tarde, Bélgica se enfrentará a Egipto en un partido correspondiente al grupo G. El encuentro se disputará en Seattle y aparece como uno de los juegos más atractivos de la jornada por la calidad de sus protagonistas.

La transmisión de Bélgica contra Egipto estará a cargo de DSports, señal que llevará en vivo todas las emociones de este compromiso mundialista.

Lea también Tres jugadores de la Selección Colombia salieron a dejar importante mensaje antes del debut en el Mundial

Uruguay vs Arabia por Win Sports

Más tarde, a las 5:00 p. m., Arabia Saudita y Uruguay medirán fuerzas en Miami por la primera fecha del grupo H. Se trata de un duelo importante para las aspiraciones de ambos seleccionados en una zona que también integran España y Cabo Verde.

Este compromiso entre saudíes y uruguayos podrá verse a través de Win Sports, que tendrá la transmisión para Colombia de uno de los partidos más llamativos del día.

La programación concluirá a las 8:00 de la noche con el enfrentamiento entre Irán y Nueva Zelanda, válido por el grupo G. El juego se disputará en Los Ángeles y será transmitido por DSports, cerrando así una jornada que promete emociones en la lucha por avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.